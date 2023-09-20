Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Inspirasi Foto Prewedding yang Keren, Dijamin Aman Gak Mungkin Bakar Hutan!

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:59 WIB
7 Inspirasi Foto Prewedding yang Keren, Dijamin Aman Gak Mungkin Bakar Hutan!
Inspirasi Foto Prewedding. (Foto: Highend)
A
A
A

FOTO prewedding memang tengah menjadi sorotan lantaran menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo. Memang, bukan salah foto pre-weddingnya, melainkan para pelaku yang membawa flare tanpa izin terlebih dahulu.

Memang, untuk mendapatkan foto prewedding yang bagus orang rela melakukan hal-hal konyol. Oleh karena itu, tidak sedikit pasangan yang berusaha menggunakan konsep yang unik atau bahkan mengeluarkan dana yang besar demi foto prewedding yang bagus dan berkesan.

Konsep-konsep unik yang diusung tidak jarang melibatkan properti atau barang-barang yang unik juga. Namun, hal yang sering disepelekan adalah keselamatan serta keamanan konsep tersebut ketika dieksekusi.

Nah, berikut beberapa ide foto prewedding yang simpel, aman, tidak memerlukan banyak properti, tapi tetap keren berikut ini dapat menjadi inspirasi untuk Anda para pasangan yang akan menikah seperti dilansir dari Antara.

Pantai

Foto Prewedding

Menggunakan pantai sebagai background foto prewedding Anda sudah tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Di berbagai waktu, pantai dapat menjadi latar foto yang indah dan memukau.

Pada pagi hari, Anda bisa mendapatkan momentum saat matahari terbit dengan kombinasi warna cool tone yang menghiasi langit pagi. Sementara itu, di siang hari Anda akan mendapatkan pencahayaan natural yang paling maksimal untuk foto Anda.

Ketika berbicara tentang pantai, tentu kita tidak boleh melewatkan momen matahari terbenam atau sunset di pantai. Bayangkan foto prewedding dengan langit jingga yang juga dipantulkan ke air laut yang berkilauan di belakang Anda.

Anda mungkin berpikir berfoto di pantai saat malam tidak akan menghasilkan foto yang bagus karena tidak ada pencahayaan. Namun, akhir-akhir ini berfoto di pantai saat malam hari menggunakan flash kamera sedang banyak digandrungi orang-orang, loh!

Studio

Foto Prewedding

Pilihan paling aman dan paling pasti adalah dengan berfoto di studio! Pencahayaan dapat diatur sesuka hati fotografer, latar belakang dapat disesuaikan dengan selera Anda dan pasangan, dan pastinya tidak perlu bergantung pada cuaca sebab photoshoot dilaksanakan di dalam ruangan.

Berfoto prewedding di studio bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan hasil foto yang unik. Dengan menggunakan studio, Anda malah bebas eksplorasi berbagai imajinasi untuk prewedding Anda.

Untuk Anda yang menyukai tema simpel, maka foto di studio ini menjadi opsi yang paling pas.

Halaman:
1 2 3
      
