5 Potret Inayah Wahid, Putri Bungsu Gus Dur yang Jarang Disorot

POTRET Inayah Wahid, akan ditampilkan dalam artikel ini. Inayah Wahid adalah putri bungsu Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, yang jarang disorot, jika dibandingkan dengan dua kakak perempuannya yakni Alissa Wahid, Yenny Wahid dan Anita Wahid. Semua putri Gus Dur memiliki minat yang besar pada dunia seputar sosial dan aktivis.

Inayah Wahid misalnya, ia tergabung di Positive Movement (PM) dan Gusdurian yang aktif menyikapi isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM). Inayah juga satu-satunya putri Gus Dur yang terjun ke dunia seni peran.

Ia juga pernah berakting di sinetron OK Jek yang tayang di salah satu tv swasta sebagai Bu Naya, ia juga sering berakting di panggung drama Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat. Seperti apa sosok Inayah Wahid, berikut adalah lima potret Inayah Wahid, dihimpun dari akun Instagram @inayawahid, Rabu (20/9/2023)

1. Dekat dengan ibu: Tak hanya dengan Gus Dur sang ayah, Inayah sebagai anak juga sangat dekat dengan sang ibu, Sinta Nuriyah Wahid, dari ini nampak bahwa Inayah adalah perempuan yang ekspresif dan ceria.

(Potret Inayah Wahid, Foto: Instagram @inayah.wahid)



Potret ini adalah salah satu momen kebersamaannya saat perayaan Idul FItri tahun 2021. Inayah menuturkan, sebagai satu-satunya anak yang masih tinggal bersama sang ibu, mereka berdua melakukan banyak hal berdua, salah satunya traveling ke banyak negara.

2. Paling ekspresif: Di antara ketiga kakak perempuannya, Inayah Wahid terlihat paling ekspresif. Dia tidak malu atau segan membagikan gambar dirinya dalam pose yang tidak anggun, lucu, dan konyol. Seperti salah satunya foto di bathtub ini dengan rambut warna pirang abu-abunya, tak lupa memasang ekspresi wajah yang seru.

(Potret Inayah Wahid, Foto: Instagram @inayah.wahid)