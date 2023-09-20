5 Contoh Perilaku Gaslighting dalam Hubungan Asmara, Jangan Sampai Jadi Korban!

CONTOH Perilaku Gaslighting dalam Hubungan, akan dijelaskan dalam artikel ini. Supaya setiap orang bisa terhindar menjadi korban dari tindakan yang bisa merugikan secara mental satu ini, ketika menjalin suatu hubungan asmara.

Gaslighting sendiri merupakan istilah gaul yang sering digunakan oleh masyarakat urban saat ini, termasuk juga di media sosial. Secara kata Gaslighting memang berasal dari bahasa Inggris, namun tidak bisa diartikan secara harfiah.

Pengertian gaslighting adalah, bentuk manipulasi emosional dari satu orang kepada orang lain, sehingga pelaku gaslighting akan membuat korban mempertanyakan keyakinan dan pandangannya terhadap realitas.

BACA JUGA:

Sederhananya, gaslighting merupakan bentuk manipulasi seseorang terhadap orang lain, dengan gaslighting ini bisa membuat korban merasa kehilangan rasa percaya diri dan sangat bergantung pada pelaku.





(Contoh Perilaku Gaslighting dalam Hubungan, Foto: Unsplash)

Menilik asal-usul gaslighting, istilah ini ternyata berasal dari judul sebuah drama yaitu Gas Light pada tahun 1938 lalu, yang kemudian dirilis menjadi film berjudul Gaslight pada 1940. Film ini mengisahkan seorang suami yang mengisolasi serta memanipulasi istrinya.

BACA JUGA:

Istilah gaslighting ini kemudian menjadi semakin populer setelah Pendiri dan Direktur Asosiasi Yale Center for Emotional Intelligence, Robin Stern menulis buku berjudul The Gaslight Effect pada 2007.