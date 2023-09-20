5 Potret ONIC Kayes Terkini Viral di Sosial Media

SETIDAKNYA terdapat 5 potret ONIC Kayes terkini viral di sosial media sehingga wajib untuk dikulik demi para penggemarnya.

Pemilik nama lengkap Kharisma Cahya Putri atau akrab disapa Kayes belakangan ini viral di media sosial. Bagaimana tidak, talent BA (Brand Ambassador) ONIC Esports yang satu ini kian tengah terseret desas desus kasus video syur yang melibatkan dirinya.

Namun terkait video syur yang disebut mirip dengannya, Kayes bersikeras bahwa sosok tersebut bukanlah dirinya. Dia mengklaim dirinya merupakan korban editan dalam kasus cyber crime. Imbas dari kabar tersebut sontak membuatnya viral di dunia sosmed.

Meski begitu para penggemar Kayes masih kompak untuk tidak percaya serta selalu mendukungnya. Terutama kaum Adam tanah air.

Pasalnya di umurnya yang masih muda, gamer cantik nan imut ini juga dikenal sebagai sosok yang mandiri dan jauh dari rekam jejak kenakalan.

Lantas seperti apa potret Kayes terkini yang viral di media sosial?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (20/9/2023), terkait ulasan potret ONIC Kayes.

1. Memilki Wajah Imut

Potret pertama menampilkan sosok wajahnya yang bikin iri Kaum Hawa. Pasalnya dirinya dikaruniai wajah imut nan menggemaskan sehingga tidak heran bila dirinya banyak disukai oleh para Kaum Adam.

2. Potret Selfie

Potret kedua ONIC Kayes memperlihatkan gayanya saat melakukan selfie. Tentu saja dengan gaya yang dilakukannya tersebut sukses mencuri perhatian banyak orang karena parasnya yang sangat cantik.