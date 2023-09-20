Viral Bos Marahi Karyawannya di Depan Umum, Kok yang Nonton Malah Ketawa?

SETIAP karyawan pasti pernah membuat kesalahan, entah itu kesalahan kecil atau mungkin yang fatal hingga berdampak pada perusahaan. Tidak terkecuali karyawan di tempat pedagang kaki lima.

Tentu saja, ketika membuat kesalahan maka karyawan tersebut akan dipanggil dan langsung dimarahi. Ketika ada karyawan yang yang sedang dimarahi, suasana pun akan menjadi tegang. Tapi, berbeda dengan situasi yang terjadi di pedagang kaki lima ini.

Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang bos sedang memarahi karyawannya, tapi alih-alih tegang momen tersebut malah seperti momen dagelan. Padahal, terlihat bos tersebut sangat kesal dan berbicara dengan nada tinggi.

Tapi yang membuat semua itu menjadi komedi adalah ketik adia berteriak “uhuu”. Hal tersebut bisa terjadi lantaran lampu yang dipasang di tempat itu hanya bisa dinyalakan jika berteriak “uhuuu”.

Tak pelak, Video yang diunggah pada salah satu akun Instagram @zona.menarik itu pun menjadi lucu. Terlihat seorang bos yang memarahi karyawannya tersebut harus berteriak setelah menyampaikan beberapa kata.

Terlihat juga bos tersebut tetap profesional dalam mendidik karyawan, namun frustasi lantaran bola lampunya yang terus-terusan mati. Dia pun nampak berkali-kali mengatakan uhuu agar lampu tersebut kembali menyala.

Kejadian tersebut tak hanya terjadi sekali namun terulang beberapa kali. dan yang lebih bikin ngakak lagi, lampu tersebut mati disaat bos tersebut mengakakhiri kata – katanya. Video tersebut membuat tawa para netizen hingga ada yang mengatakan “PLTU = PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UHHU” ujar salah satu netizen.