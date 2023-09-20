Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Tips Merawat Kutikula, Efektif Cegah Infeksi

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:30 WIB
4 Tips Merawat Kutikula, Efektif Cegah Infeksi
Tips merawat kutikula untuk mencegah infeksi. (Foto: Freepik.com)
KUTIKULA merupakan bagian dari kulit yang berwarna bening dan terletak di sepanjang tepi bawah pada jari tangan maupun jari kaki. Kutikula ini lebih dikenal sebagai dasar kuku.

Sama halnya bagian tubuh lain, kutikula juga tak kalah pentingnya untuk dirawat, dimana salah satu caranya adalah tidak memotong kutikula.

Sebagaimana dikutip pada Web MD, Kamis (21/9/2023) serta tips lainnya untuk merawat kutikula agar sehat dan terhindar dari infeksi.

1. Jangan Potong Kutikula

Memotongnya dapat membuka pintu terjadinya infeksi atau iritasi. Memotong kutikula juga dapat menyebabkan masalah kuku, seperti tonjolan, bintik putih, atau garis putih. Jika Anda terkena infeksi bakteri di area tersebut, pertumbuhan kuku dapat terhambat.

Kuku

2. Jaga Kelembapan Kutikula

Penting untuk menjaga kelembapan kutikula. Pelembab yang baik untuk kutikula penting, sama seperti pada kulit kering. Anda bisa mengaplikasikan pelembab kulit apa pun untuk kutikula. Kebanyakan dokter kulit merekomendasikan produk pelembab yang kental, seperti salep atau krim, untuk hasil terbaik.

3. Hindari Manikur Kasar

Jika kamu pergi ke salon, mintalah ahli manikur untuk mendorong kutikula ke belakang dengan sangat lembut. Jika tidak biasanya mereka terkena infeksi dan menyebabkan kemerahan dan rasa nyeri.

