HOME WOMEN BEAUTY

Kolagen Otomatis Bikin Kulit Putih? Ini Kata Dokter Kecantikan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:30 WIB
Kolagen Otomatis Bikin Kulit Putih? Ini Kata Dokter Kecantikan
Kolagen dan kulit putih, (Foto: Diana.grytsku/ Freepik)
A
A
A

KLAIM bahwa kolagen dapat membuat kulit menjadi putih mungkin sudah pernah Anda dengar, atau bahkan sudah familiar? Baik produk yang menawarkan suplemen kolagen atau pun dalam bentuk minuman.

Tapi, apakah benar kolagen bisa otomatis langsung membuat kulit tubuh termasuk wajah jadi putih? Mengutip laman resmi Siloam Hospital, Rabu (20/9/2023) kolagen merupakan protein alami dalam tubuh yang menyusun tulang, otot, tendon, ligamen, dan kulit.

Kolagen memang benar bisa menjaga kesehatan kulit, namun seperti diungkap dokter kecantikan, dr. Tiffany Chang, kolagen di sini tujuannya bukan untuk memutihkan.

"Kolagen sih tidak terbukti untuk bikin putih ya," kata dr. Tiffany Chang kala ditemui MNC Portal di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

 BACA JUGA:

Menurut dr. Tiffany, apabila ada produk yang mengklaim kolagen bisa membuat kulit putih, dipastikan terdapat kandungan lain.

"Biasanya suplemen yang mungkin dibilang untuk memutihkan itu ada kandungan lain yang bisa memutihkan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
