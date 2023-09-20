Soulyu Special Big Sale di Event Annyeong Yeorobun 2!

ADA kabar menggembirakan loh buat para korean beauty enthusiasm! Soalnya event Annyeong Yeorobun 2 sudah dimulai! Seperti biasa, Anda bisa kembali mengunjungi booth Soulyu yang turut memeriahkan acara tersebut yang digelar di Kota Kasablanka pada hari ini, Rabu 20 September hingga 24 September 2023.

Ini merupakan kesempatan yang tak boleh disia-siakan! Pasalnya, Anda bisa dapat banyak promo menarik di booth Soulyu! Seperti diskon 40 persen untuk semua produk, special flash sale yang berlangsung di jam 12.00 hingga 14.00 WIB dan 19.00 hingga 21.00 WIB dengan harga:

• 3 pcs Brow Perfector hanya Rp99.000

• 3 pcs Lip Max hanya Rp108.000

• 3 pcs Lip Flush hanya Rp95.000

Untuk Anda yang belanja minimal Rp1.000.000, maka bisa mendapatkana harga flash sale all time loh! Pas banget nih buat Anda yang mau buka jastip ke teman-teman yang tak bisa datang ke event Annyeong Yeorobun 2.

Makanya, yuk luangkan waktumu mulai dari Rabu hingga Minggu buat datang ke Kota Kasablanka dan raih keuntungan sebanyak-banyaknya di booth Soulyu! Kapan lagi bisa dapat makeup berkualitas ala Korea kalau bukan sekarang!

Jangan Lewatkan Berbagai Keseruan Lainnya di Event Annyeong Yeorobun 2

Annyeong Yeorobun 2 yang diselenggarakan oleh Byte Project didukung oleh Brand Soulyu & Camille Beauty yang merupakan brand kecantikan dan skincare di Indonesia, menghadirkan berbagai rangkaian acara mulai dari Demo Makeup, Talkshow dengan brand partisipan, Kompetisi KPOP Dance Cover Competition berkolaborasi dengan Kopi Chuseyo, Random Play Dance, Ramyeon Mukbang Challenge, hingga penampilan DJ KPOP Noraebang oleh Sorijilleo sebagai puncak sekaligus penutup acara.

