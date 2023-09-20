Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Merawat Kuku, Perempuan Wajib Tahu Nih

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:27 WIB
5 Tips Merawat Kuku, Perempuan Wajib Tahu Nih
Perawatan Kuku. (Foto: Freepik)
A
A
A

KUKU menjadi salah satu bagian tubuh yang kerap dirawat, terutama untuk para perempuan. Memang, kuku kerap dikreasikan dengan warna ataupun art yang menarik.

Tapi, perubahan kebiasaan gaya hidup dan nutrisi dapat membantu memperkuat kuku. Tetap terhidrasi, mengonsumsi suplemen biotin, dan menghindari bahan kimia tertentu adalah beberapa hal yang dapat Anda coba.

Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu coba di rumah, dikutip dari Healthline.

Tetap terhidrasi

Minum cukup air sangat penting untuk kesehatan, tidak terkecuali kesehatan kuku. Tanpa kelembapan yang cukup, kuku bisa menjadi rapuh, mudah patah, dan terkelupas. Minum cukup air membantu mempertahankan kelembapan dan membuat kuku tetap kuat.

Perhatikan pola makan

Pastikan Anda mengonsumsi makanan padat nutrisi dan bervariasi, serta mengonsumsi multivitamin dengan mineral. Pola makan yang kekurangan vitamin dan mineral dapat memengaruhi seluruh tubuh – termasuk kuku.

Halaman:
1 2
      
