5 Tempat Wisata Favorit Ayu Ting Ting saat Liburan, Ada Korea hingga Negeri Pizza

DI SELA kesibukannya sebagai publik figur, Ayu Ting Ting kerap menyempatkan diri berlibur bersama keluarga dan temannya.

Ayu kerap mengunjungi berbagai destinasi menarik, dan membagikan momen liburannya melalui akun instagram pribadinya @ayutingting92.

Dari Korea Selatan hingga Austria, berikut 5 destinasi wisata yang dikunjungi Ayu Ting Ting saat liburan sebagaimana Okezone lansir dari akun Instagramnya, @ayutingting92.

1. Korea Selatan

Korea menjadi salah satu destinasi favorit Ayu Ting Ting, melalui unggahan di akun instagramnya, Ayu Ting Ting memiliki sejumlah destinasi favorit yang dikunjungi saat di Korea.

Salah satu tempat yang dia kunjungi adalah Nami Island. Nami Island terletak di Seoul dan terkenal karena keindahan hamparan pohon maple yang memesona di musim gugur.

(Foto: IG/@ayutingting92)

Selain Nami Island, Ayu Ting Ting juga menghabiskan waktu di sepanjang Sungai Han. Sungai Han adalah sungai utama yang mengalir di Kota Seoul. Sungai yang indah ini kerap dijadikan untuk aktivitas bersepeda, olahraga air, atau sekedar bersantai di tepi sungai.

Tak hanya mengunjungi kota, Ayu Ting Ting juga mengunjungi Desa budaya gamcheon Busan. Desa ini terkenal dengan rumah unik berwarna-warni dan seni jalanan yang menakjubkan.

Sebagai Kpopers, dia juga mengunjungi Magnate Café, milik ayah Jimin BTS. “Di mana kamu sayang Jimin? Saya tiba di Busan dengan anak saya. Segera datang…. Kami akan menunggumu di sini,” tulis Ayu dalam unggahan foto di akun Instagram @ayutingting92.

2. Italia

Selanjutnya ada Italia, melalui unggahannya Ayu terlihat mengunjungi Venice dan Milan. Venice adalah sebuah kota yang unik dan menarik di Italia yang sangat populer bagi wisatawan.

(Foto: IG/@ayutingting92)

Kota ini dikenal dengan pemandangan yang menakjubkan dengan kanal, kastil, katedral, dan bangunan bersejarah.

Milan adalah salah satu kota paling berpengaruh di Italia, yang dikenal sebagai pusat mode dan desain dunia.

Katedral Duomo yang megah menjadi salah satu ikon kota ini. Gereja ini merupakan salah satu bangunan arsitektur gotik terbesar di dunia dan menarik banyak wisatawan.