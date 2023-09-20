Apa Benar Ada Risiko Kambuh Usai Pasien Kanker Ginjal Dioperasi?





KEPALA Staf Medik Urologi Rumah Sakit Universitas Airlangga Dr Lukman Hakim, Sp.U(K), MARS, Ph.D menjelasakan, ada risiko kekambuhan sebesar 40 persen usai pasien kanker ginjal dioperasi.

"Kekambuhan lebih besar terutama proporsi dikategorikan risiko tinggi itu, pasien yang grade 4, ukuran tumor lebih dari 10 cm, yang tumornya sudah keluar dari ginjal alias minimum stadium 3," kata dia dalam diskusi media yang digelar secara daring.

Dikutip dari Antara, Dokter Lukman menjelaskan, karsinoma sel ginjal berisiko lebih tinggi mengalami kekambuhan dibandingkan kanker lain. Sarcomatoid RCC adalah bentuk RCC yang sangat agresif dan sel kankernya tampak berbeda dan mirip dengan sel sarkoma.

RCC adalah jenis kanker ginjal yang paling umum, mencakup sekitar 90 persen diagnosis. Data menunjukkan sekitar 20 persen pasien yang menjalani operasi RCC akan mengalami kekambuhan kanker.

"Ini artinya ada proporsi tertentu kanker ginjal pada pasien yang pertumbuhan, penyebaran dan kekambuhan lebih cepat dibanding pasien lainnya," ujar dia.

Dokter Lukman mengatakan, penyebaran kanker ginjal bisa ke organ lain atau metastasis. Sel kanker, kata dia, memiliki karakteristik memperbanyak diri atau bertumbuh dan menyebar dengan tidak terkendali.

Oleh karena kanker mempunyai kecenderungan itu, maka menjadi dasar kanker bisa menyebar. Sementara, tumor yang sifatnya jinak tidak bisa menyebar.