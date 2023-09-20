8 Obat Vertigo, Pertolongan Pertama Saat Kepala Pusing Berputar

SAAT vertigo menyerang, rasanya kepala sakit, dan merasakan pusing yang seperti berputar. Kondisi ini jangan diabaikan, ini merupakan gejala vertigo.

Saat seseorang kena vertigo biasanya mereka kehilangan keseimbangan. Nah, vertigo bisa merupakan tanda adanya masalah kesehatan lain yang lebih serius terkait dengan kelainan otak, batang otak, otak kecil dan alat keseimbangan tubuh akibat gangguan aliran darah, inflamasi atau infeksi.

Jika vertigo ringan maka ada sejumlah obat yang bisa dibeli di apotek untuk pertolongan pertama, apa saja?

1. Mertigo Tablet 6 mg

Merk obat vertigo pertama yang bisa kamu beli di apotik terdekat adalah Mertigo tablet 6 mg. Obat ini mengandung zat aktif betahistine mesylate yang digunakan untuk terapi vertigo perifer.

2. Perifas

Jika ingin mengatasi masalah keseimbangan berupa vertigo, Anda juga bisa mengonsumsi Perifas. Obat ini memiliki kandungan Sinarizin yang mengatasi serangan vertigo.

3. Frego

Obat yang bisa mengatasi vertigo antara lain adalah Frego. Obat ini juga bisa mengatasi masalah seperti tinnitus dan pusing karena gangguan sirkulasi otak. Frego memiliki kandungan Flunarizine yang menghambat kalsium dalam pembuluh darah sehingga mengurangi rasa sakit.

4. Vertigosan Tablet 6 mg

Vertigosan Tablet 6 mg merupakan obat yang digunakan untuk mengobati vertigo, tinitus, dan gangguan pendengaran yang berhubungan dengan penyakit meniere.

5. Dimenhydrinate

Salah satu obat vertigo adalah Dimenhydrinate. Selain itu, Dimenhydrinate juga bisa mengatasi masalah mabuk perjalanan seperti mual atau muntah.