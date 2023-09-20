Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Vidi Aldiano Idap Kanker Ginjal, Ini Deretan Gejala yang Dirasakan

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |01:00 WIB
Vidi Aldiano Idap Kanker Ginjal, Ini Deretan Gejala yang Dirasakan
Vidi Aldiano tengah berjuang melawan kanker ginjal. (Foto: Instagram @vidialdiano)
A
A
A

PENYANYI Vidi Aldiano kini tengah berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019. Bahkan dia juga membagikan kisah tentang awal mula sampai terkena penyakit tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya, Vidi terlihat memberikan senyum terbaiknya. Sambil ditemani sang Ibunda, Besbarini, Vidi menunjukkan selang infus di tangan kanannya.

"Another ‘spa day’ for me. Sorry but it's gonna be another long post. Sudah memasuki tahun ketiga dimana gue menjadi ‘Cancer-warrior’. Jarang sebenernya mau update hal-hal seperti ini, tapi hari ini I just feel like sharing," tulis Vidi, dikutip dalam Instagram miliknya @vidialdiano.

Vidi Aldiano

Lantas apakah gejala yang dialami seseorang yang terkena kanker ginjal? Koordinator Bidang Ilmiah Ikatan Ahli Urologi Indonesia, dr. Lukman Hakim, Sp.U(K), MARS, Ph.D mengatakan hampir semua jenis kanker, termasuk ginjal pada umumnya jarang memberikan keluhan.

Hal tersebut karena hampir tidak ada gejala yang dirasakan, bagi seseorang yang terkena kanker. Akan tetapi, kata dokter Lukman, keluhan tersebut perlahan akan mulai muncul ketika sudah memasuki stadium 2,3 atau stadium akhir yaitu 4.

"Jadi baru berikan keluhan setelah stadium 2, 3 bahkan 4, termasuk kanker ginjal. kanker ginjal stadium 1 yang ukuran 2 atau 3 cm, sering tidak memberikan keluhan apa-apa. Stadium 2 pun kadang-kadang tidak berikan keluhan apa-apa," tuturnya dalam webinar bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Kamis (21/9/2023).

Lebih lanjut, keluhan pertama yang biasanya dirasakan pasien kanker ginjal adalah nyeri pada bagian pinggang di bagian kiri, persis dengan letak organ dalam tersebut. Bukan hanya sekadar nyeri, namun juga adanya benjolan cukup besar sebagai salah satu tanda bahwa ada yang tidak beres dengan ginjalnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/483/3034587/vidi-aldiano-alami-masa-masa-lelah-jalani-pengobatan-kanker-ginjal-sempat-ingin-menyerah-waMECHeDE2.jpg
Vidi Aldiano Alami Masa-Masa Lelah Jalani Pengobatan Kanker Ginjal, Sempat Ingin Menyerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/481/2963689/vidi-aldiano-berobat-ke-thailand-jalani-terapi-kanker-N2B8wkrs8G.jpg
Vidi Aldiano Berobat ke Thailand, Jalani Terapi Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/481/2950451/vidi-aldiano-akui-tubuhnya-sakit-setiap-kali-pakai-baju-kenapa-Bh8e0D74uB.jpg
Vidi Aldiano Akui Tubuhnya Sakit Setiap Kali Pakai Baju, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/483/2887970/mengenal-penyakit-kanker-ginjal-penyakit-yang-diderita-vidi-aldiano-n4BUuHF23l.jpg
Mengenal Penyakit Kanker Ginjal, Penyakit yang Diderita Vidi Aldiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3191916//vidi-IjX9_large.jpg
Cerita Vidi Aldiano 6 Tahun Berjuang Melawan Kanker: Aku Belajar soal Keikhlasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185283//vidi_aldiano-noF0_large.jpg
Ungkapan Bangga dan Pesan Romantis Vidi Aldiano pada Sheila Dara‎: Anugerah Terindah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement