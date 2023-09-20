Vidi Aldiano Idap Kanker Ginjal, Ini Deretan Gejala yang Dirasakan

PENYANYI Vidi Aldiano kini tengah berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019. Bahkan dia juga membagikan kisah tentang awal mula sampai terkena penyakit tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya, Vidi terlihat memberikan senyum terbaiknya. Sambil ditemani sang Ibunda, Besbarini, Vidi menunjukkan selang infus di tangan kanannya.

"Another ‘spa day’ for me. Sorry but it's gonna be another long post. Sudah memasuki tahun ketiga dimana gue menjadi ‘Cancer-warrior’. Jarang sebenernya mau update hal-hal seperti ini, tapi hari ini I just feel like sharing," tulis Vidi, dikutip dalam Instagram miliknya @vidialdiano.

Lantas apakah gejala yang dialami seseorang yang terkena kanker ginjal? Koordinator Bidang Ilmiah Ikatan Ahli Urologi Indonesia, dr. Lukman Hakim, Sp.U(K), MARS, Ph.D mengatakan hampir semua jenis kanker, termasuk ginjal pada umumnya jarang memberikan keluhan.

Hal tersebut karena hampir tidak ada gejala yang dirasakan, bagi seseorang yang terkena kanker. Akan tetapi, kata dokter Lukman, keluhan tersebut perlahan akan mulai muncul ketika sudah memasuki stadium 2,3 atau stadium akhir yaitu 4.

"Jadi baru berikan keluhan setelah stadium 2, 3 bahkan 4, termasuk kanker ginjal. kanker ginjal stadium 1 yang ukuran 2 atau 3 cm, sering tidak memberikan keluhan apa-apa. Stadium 2 pun kadang-kadang tidak berikan keluhan apa-apa," tuturnya dalam webinar bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Kamis (21/9/2023).

Lebih lanjut, keluhan pertama yang biasanya dirasakan pasien kanker ginjal adalah nyeri pada bagian pinggang di bagian kiri, persis dengan letak organ dalam tersebut. Bukan hanya sekadar nyeri, namun juga adanya benjolan cukup besar sebagai salah satu tanda bahwa ada yang tidak beres dengan ginjalnya.