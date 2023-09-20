Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tidur Berlebihan Ternyata Tidak Bagus Bagi Kesehatan, Ini 5 Risikonya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |07:46 WIB
Tidur Berlebihan Ternyata Tidak Bagus Bagi Kesehatan, Ini 5 Risikonya
Bahaya tidur berlebihan. (Foto: The company store)
SELAMA ini banyak orang mengatakan agar imunitas naik harus tidur yang cukup panjang. Memang tidur nyenyak dan cukup baik bagi kesehatan.

Namun kalau tidur berlebihan ternyata juga tak bagus bagi kesehatan tubuh. Saat tubuh terlalu banyak tidur bisa berbahaya.

Durasi tidur yang normal adalah sekitar 7 sampai 8 jam untuk orang dewasa. Dikutip dari menshealth, jika tidur lebih dari 10 jam, bisa berakibat buruk pada tubuh.

Berikut adalah dampak buruk dari terlalu banyak tidur, seperti dilansir dari Menshealth.

1. Berat badan bermasalah

Ada juga teori yang menghubungkan kurangnya aktivitas fisik karena terlalu banyak tidur. Dengan kata lain, semakin banyak Anda tidur, semakin sedikit waktu Anda untuk bergerak dan membakar kelebihan berat badan.

2. Risiko diabetes meningkat

Terlalu banyak tidur dapat meningkatkan kadar gula darah, sama seperti dampak ketika Anda kurang tidur. Gula darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Kurang gerak dan kelebihan berat badan adalah hal yang bisa mendorong faktor risiko ini.

3. Tingkatkan risiko penyakit jantung

Penyakit jantung sudah menjadi penyebab kematian tertinggi di banyak negara. Tidur lebih dari 8 jam setiap malam meningkatkan peluang kematian karena faktor tersebut sebesar 34 persen. Meskipun itu bukan kasus sebab dan akibat yang sederhana, ini tetap memiliki hubungan.

Halaman:
1 2
      
