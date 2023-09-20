8 Obat Herbal Untuk Menurunkan Gula Darah Secara Alami, Dicoba Yuk!

GULA darah yang tinggi sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebab gula darah tinggi bisa memicu pre diabetes atau diabetes. Oleh karena itu jika gula darah tinggi maka sebaiknya segera diturunkan.

Untuk menurunkan gula darah tinggi bisa mencoba sejumlah obat herbal yang lebih alami. Mengkonsumsi tanaman herbal bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan gula darah.

Apalagi obat herbal memberikan banyak manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthshots.com berikut ini ramuan herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah,

1. Apel

Apel mampu menurunkan gula darah. Bahkan makan apel sebelum makan nasi bisa mengurangi gula darah setelah makan, dibandingkan dengan hanya makan nasi saja tanpa apel. Oleh karena itu sering-seringlah konsumsi apel.

BACA JUGA:

2. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.

3. Rosemary

Selain untuk menambahkan aroma sedap pada makanan seperti sup dan kari. Rosemary juga ternyata bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah agar tetap rendah. Selain itu rosemary juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan mampu mengendalikan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam tubuh.

4. Gurmar

Sejak dahulu kala, ramuan ini telah digunakan dalam pengobatan diabetes Ayurveda di India. Gurmar mengandung asam gimnemik, kandungan ini mampu menghalangi pengecap di lidah untuk merespons makanan manis. Hal ini membantu mengendalikan keinginan mengidam gula. Ramuan ini juga membantu menghilangkan kelebihan glukosa dari aliran darah.

5. Sage

Sage bisa membantu menurunkan kadar gula darah, terutama dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Menambahkan tumbuhan sage dalam rangkaian diet bisa meningkatkan sekresi insulin dan menjaga kadar gula darah penyebab diabetes. Daun sage bisa anda konsumsi dengan cara dibuat menjadi teh.

BACA JUGA:

6. Lidah Buaya

Banyak penyakit kronis seperti diabetes, disebabkan oleh peradangan pada tubuh. Tanaman lidah buaya bermanfaat untuk menyembuhkan dispepsia dan menurunkan peradangan di tubuh. Anda dapat mengonsumsi suplemen lidah buaya atau jus yang diolah dari daun tanaman ini sehingga lidah buaya dapat membantu penderita pra-diabetes atau diabetes tipe 2 untuk menurunkan gula darah dan A1C, yang dikenal sebagai hemoglobin.