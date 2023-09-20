Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Alergi Bisa Disembuhkan?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:46 WIB
Apakah Alergi Bisa Disembuhkan?
Anak alergi susu. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALERGI merupakan reaksi dari sistem kekebalan tubuh terhadap suatu zat tertentu. Alergi termasuk sebagai kondisi genetik atau bawaan lahir yang seringkali diturunkan dari orang tua ke anak.

Biasanya kondisi genetik umumnya diakibatkan oleh perubahan gen di setiap sel tubuh, sehingga seringkali tidak dapat disembuhkan. Lantas bisakah alergi disembuhkan?

Dokter Anak Konsultan Alergi Imunologi Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M. Kes menjelaskan anak-anak yang memiliki riwayat alergi, tidak akan bisa sembuh. Tapi alerginya bisa berkurang seiring bertambahnya usia.

 alergi susu

"Nanti tahun kedua sekitar 70 persen (berkurang alergi), tahun ketiga 90 persen. Itu artinya anak tidak alergi lagi terhadap protein susu sapi, tapi bakat alergi dalam tubuhnya masih ada jadi alerginya tidak bisa disembuhkan, masih ada bakatnya," jelasnya kepada media.

Meski demikian, Prof Budi mengatakan, kalau alergi ini sebenarnya bisa dicegah saat anak masih di dalam kandungan. Agar anak tidak timbul penyakit alergi di kemudian hari, pada waktu hamil ibu boleh makan apa saja.

 BACA JUGA:

"Jadi dia tidak ada pantangan apapun kecuali yang alergi terhadap ibunya. Kalau dulu kan ada pantangan sekarang boleh makan apapun. Nanti setelah lahir, untuk mencegah munculnya alergi pada anak tersebut tapi dia punya risiko, diberikan lah ASI sebagai pencegahan," paparnya.

Halaman:
1 2
      
