HOME WOMEN HEALTH

Kanker Ginjal Paling Banyak Menyerang Kaum Adam, Pria Wajib Baca!

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:38 WIB
Kanker Ginjal Paling Banyak Menyerang Kaum Adam, Pria Wajib Baca!
Sakit kanker ginjal. (Foto: Freepik)
A
A
A


KOORDINATOR Bidang Ilmiah Ikatan Ahli Urologi Indonesia, dr. Lukman Hakim, Sp.U(K), MARS, Ph.D mengungkapkan, kanker ginjal pada pria di Indonesia itu menempati urutan ke-7. Sehingga cukup menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, terlebih dunia kesehatan.

"Kanker ginjal itu urutan nomor 7. Kalau nomor 7 biasanya semua yang masuk dalam kategori 10 besar, itu mendapat perhatian utama di dunia," katanya dalam webinar bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Rabu (20/9/2023).

 kanker ginjal

Dokter yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Medik Urologi RS Unair Surabaya menjelaskan, jenis kanker lainnya terlebih yang berkaitan dengan masalah pencernaan, yaitu sebanyak 30 persen. Di mana artinya, kanker ginjal termasuk bagian yang terbesar.

"30 persen persen itu jumlah dari kanker lain-lain, bukan hanya kanker ginjal. Kalau kita lihat data, ini kanker terbanyak pada pria di Indonesia dan itu adalah kanker paru, kanker saluran pencernaan, kanker liver nasumaring prostate kalau di dunia prostate itu nomor 1. Sementara di Indonesia nomor 5," terangnya.

 BACA JUGA:

Apabila dilihat dalam grafik kesehatan, kata dia, Indonesia masuk dalam negara yang memiliki jenis kanker yang perlu mendapat perhatian khusus. Dikarenakan jumlahnya cukup banyak.

