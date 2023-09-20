Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waduh, 1 dari 4 Kematian di Indonesia Disebabkan Penyakit Jantung

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:17 WIB
Penyakit jantung berbahaya. (Foto: Pixabay)
PENYAKIT jantung merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang mematikan jika pasien terlambat ditangani. Oleh karena itu pengidap jantung harus diobati dengan benar penyakitnya.

Dokter Spesialis Jantung RS EMC Cikarang dr. Kabul Priyantoro, Sp.JP (K), FIHA mengatakan, tim medis rumah sakitnya berhasil melakukan operasi bypass jantung koroner atau dalam bahasa medis disebut operasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG) pada sejumlah pasien pria dengan tingkat keberhasilan 100%. Memang perawatan pasien jantung harus benar-benar dilakukan dengan metode yang baik dan benar.

 penyakit jantung

Apalagi, ujar dia, penyakit jantung saat ini menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Setidaknya, satu dari empat kematian orang di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung.

 BACA JUGA:

“Penyakit jantung sendiri ditandai dengan penyempitan pembuluh darah serta disebabkan penumpukan plak di dinding arteri, sehingga penyumbatan pada arteri. Diperlukan penanganan yang cepat bagi penderita serangan jantung,” terang Dokter Kabul.

Sementara itu, Dokter dari Heart and Vascular Center RS EMC Cikarang dr. Marolop Pardede, Sp.BTKV, Subsp.VE (K), MH menjelaskan, Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) atau yang biasa dikenal dengan operasi bypass jantung merupakan salah satu prosedur operasi yang diperuntukkan untuk pengidap penyakit jantung koroner. Dengan metode ini jantung pasien bisa diselamatkan.

 BACA JUGA:

Lalu bagaimana cara mencegah kena penyakit jantung?

Merokok dapat meningkatkan tekanan darah Anda dan membuat Anda berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke. Jika Anda tidak merokok, jangan mulai. Jika Anda merokok, berhenti merokok akan menurunkan risiko penyakit jantung. Anda dapat berbicara dengan penyedia layanan kesehatan Anda untuk mendapatkan bantuan dalam menemukan cara terbaik bagi Anda untuk berhenti. Jadi sebaiknya stop merokok.

