Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Asal-usul Nama Ngurbloat, Pantai Cantik di Maluku dengan Pasir Terhalus Sedunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:02 WIB
Asal-usul Nama Ngurbloat, Pantai Cantik di Maluku dengan Pasir Terhalus Sedunia
Pantai Ngurbloat, (Foto: IG/@fei.sa.l)
A
A
A

PESONA bahari kawasan timur Indonesia terkenal menyuguhkan pantai dan lautnya dengan air yang jernih, pasir pantai berwarna putih serta beragam biota laut yang hidup di dalamnya.

Pantai Ngurbloat di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, salah satu bukti keindahan tersebut. Bukan sekadar pantai biasa, pantai ini sangat dikenal sebagai pantai pasir putih terhalus di Asia bahkan dunia lho!

Dikenal juga dengan nama Pantai Pasir Panjang, pantai ini kini menjadi destinasi wisata unggulan di Kepulauan Kei serta menawarkan ragam wisata alam lainnya, yang dilengkapi dengan berbagai kudapan khas dan budayanya yang menarik untuk dijelajahi.

Asal nama Pantai Ngurbloat

Nama pantai Ngurbloat, diambil dari Bahasa Kei yang terdiri dari dua kata, yaitu ‘ngur’ artinya pantai dan ‘bloat’ artinya panjang.

Infografis Pantai Indrayanti

Karena umumnya masyarakat mengalami kesulitan dalam penyebutan ‘ngurbloat’ akhirnya masyarakat menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Pasir Panjang.

Ombak pantai

Ombak di Pantai Ngurbloat tidak begitu besar, begitupun dengan arusnya. Selain itu cukup aman bagi wisatawan yang ingin berenang di sini.

Menariknya di sekitar pantai ini sangat mudah dijumpai sumber mata air tawar, yang masih sangat segar dan tidak lengket. Sehingga kerap dijadikan oleh pengunjung setempat untuk membilas badan setelah berenang atau beraktivitas di bibir Pantai Ngurbloat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018671/spot_diving_di_pulau_sangalaki-rNz5_large.JPG
5 Spot Diving Terbaik di Pulau Sangalaki, Panorama Bawah Lautnya Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/408/3017088/pantai_patawana-oyf7_large.JPG
Pantai Patawana, Surga Tersembunyi di Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/408/3014146/pantai-ranca-buaya-garut-lokasi-fasilitas-wisata-dan-harga-tiket-masuk-D31HDycp2J.JPG
Pantai Ranca Buaya Garut: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/408/3010807/5-pantai-tersembunyi-di-kebumen-nomor-2-view-nya-keren-rasa-selandia-baru-IaEARAqwxS.JPG
5 Pantai Tersembunyi di Kebumen, Nomor 2 View-nya Keren Rasa Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/408/2994131/4-pantai-cantik-di-tanjung-lesung-cocok-buat-liburan-lebaran-bersama-keluarga-506SBk96He.JPG
4 Pantai Cantik di Tanjung Lesung, Cocok buat Liburan Lebaran Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/408/2990946/cara-menuju-pantai-sebalang-kepingan-surga-di-lampung-selatan-prfvhLoWZj.JPG
Cara Menuju Pantai Sebalang, Kepingan Surga di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement