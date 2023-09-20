Asal-usul Nama Ngurbloat, Pantai Cantik di Maluku dengan Pasir Terhalus Sedunia

PESONA bahari kawasan timur Indonesia terkenal menyuguhkan pantai dan lautnya dengan air yang jernih, pasir pantai berwarna putih serta beragam biota laut yang hidup di dalamnya.

Pantai Ngurbloat di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, salah satu bukti keindahan tersebut. Bukan sekadar pantai biasa, pantai ini sangat dikenal sebagai pantai pasir putih terhalus di Asia bahkan dunia lho!

Dikenal juga dengan nama Pantai Pasir Panjang, pantai ini kini menjadi destinasi wisata unggulan di Kepulauan Kei serta menawarkan ragam wisata alam lainnya, yang dilengkapi dengan berbagai kudapan khas dan budayanya yang menarik untuk dijelajahi.

Asal nama Pantai Ngurbloat

Nama pantai Ngurbloat, diambil dari Bahasa Kei yang terdiri dari dua kata, yaitu ‘ngur’ artinya pantai dan ‘bloat’ artinya panjang.

Karena umumnya masyarakat mengalami kesulitan dalam penyebutan ‘ngurbloat’ akhirnya masyarakat menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Pasir Panjang.

Ombak pantai

Ombak di Pantai Ngurbloat tidak begitu besar, begitupun dengan arusnya. Selain itu cukup aman bagi wisatawan yang ingin berenang di sini.

Menariknya di sekitar pantai ini sangat mudah dijumpai sumber mata air tawar, yang masih sangat segar dan tidak lengket. Sehingga kerap dijadikan oleh pengunjung setempat untuk membilas badan setelah berenang atau beraktivitas di bibir Pantai Ngurbloat.