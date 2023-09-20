10 Fakta Menarik Quokka, Hewan Paling Bahagia di Dunia yang Full Senyum

QUOKKA atau kuoka dijuluki sebagai hewan paling bahagia di dunia karena selalu tersenyum. Satwa endemik Australia ini satu keluarga dengan kanguru dan walabi. Quokka adalah hewan imut, lucu, dan menggemaskan.

Quokka yang tubuhnya seukuran boneka beruang dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian dunia karena wajahnya yang full senyum.

Hewan ikonik ini pertama kali ditemukan oleh kapten kapal Belanda, Willem de Vlamingh pada 1696 di sebuah pulau. Lalu ia menamai pulau itu ‘Rattennest’ yang berarti ‘Sarang Tikus’, dalam bahasa Belanda sesuai dengan penampakannya, yang kemudian diubah menjadi Rottnest Island.

Melansir dari Trafalgar Tours, berikut 10 fakta menarik quokka hewan paling bahagia di dunia.

1. Keluarga Macropodidae

Quokka berasal dari keluarga yang sama dengan kanguru dan walabi dalam satu spesie keluarga, hewan ini juga cukup menggemaskan yang memiliki karakteristik yang mirip dengan kanguru.

Quokka

Faktanya bahwa mereka suka melompat-lompat dan menggendong anak mereka di kantong depan, karena itu mereka disebut juga sebagai walabi ekor pendek.

2. Hewan Herbivora

Quokka adalah herbivora dan memakan berbagai jenis daun, batang, rumput dan kulit kayu. Makanan favorit mereka adalah jenis semak kecil yang disebut guichenotia ledifolia.

Selain itu, mereka dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama tanpa makanan atau air karena mereka menyimpan lemak di ekornya, untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat.

3. Hewan Paling Bahagia di Dunia karena Senyumannya

Quokka adalah hewan yang lucu, menggemaskan, dan dikenal sebagai hewan yang imut, karena itu mereka mendapat julukan sebagai 'hewan paling bahagia di dunia'.

Makhluk kecil ini ditutupi dengan bulu pendek dan halus berwarna abu-abu coklat dan memiliki telinga bulat kecil, serta hidung hitam kecil dan senyum yang paling mudah menular dan menarik untuk diabadikan.

4. Spesies yang Terancam Punah

Faktanya quokka baru-baru ini ditambahkan ke dalam daftar spesies terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature, karena terjadinya penurunan populasi, yang diakibatkan hilangnya habitat akibat perkembangan manusia.

Ancaman lain seperti rubah, anjing, kucing di daratan dan bahkan pengunjung manusia telah menjadi ancaman serius yang mengklasifikasikan makhluk-makhluk ini sebagai makhluk yang rentan. Quokka statusnya kini sebagai hewan dilindungi.