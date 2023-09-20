18 Desa Wisata Dapat Dana Pengembangan Usaha dan Literasi dari Kemenparekraf

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Kegiatan Literasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DPUP) 2023 di Kota Bandung, Selasa 19 September 2023.

Seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama penyerahan bantuan dana untuk dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan kepada pada 18 desa wisata di Indonesia ini turut didampingi dan disaksikan oleh Pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Program Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (DPUP) 2023 merupakan keberlanjutan dari program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dan 2022.

Selain bantuan dana yang diberikan berupa dana uang untuk pembelian peralatan pendukung produksi usaha parekraf, Kemenparekraf juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan yang kepada 36 peserta dari perwakilan 18 (delapan belas) Desa Wisata, yang berasal dari 11 Provinsi (Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Bali, Sulawesi barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku).

Pemberian bantuan bagi desa wisata merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk menjadikan desa wisata lebih tangguh ke depan dengan daya tarik wisata yang lebih beragam dan kemampuan membangun produk ekonomi kreatif unggulan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui sambutan dalam video, berharap program DPUP dapat menjadi stimulus pendorong bagi pengelola desa wisata untuk dapat lebih mengembangkan lagi seluruh potensi daya tarik wisata yang ada secara tepat dan juga meningkatkan skala usaha UMKM Parekraf berbasis pemberdayaan masyarakat.

"Saya mendorong agar bantuan baik dana dan juga pendampingan dalam literasi keuangan ini bisa difokuskan kepada peningkatan SDM, peningkatan produk-produk ekonomi kreatif, peningkatan destinasi wisata sehingga kunjungan wisatawan itu lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan," ungkap Sandiaga.

Desa yang menerima bantuan dan dukungan masing-masing mendapatkan pelatihan literasi keuangan dan bantuan dana DPUP dengan nominal rata-rata sebesar Rp 120 juta di setiap desa wisata.

Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani mengungkapkan bahwa diharapkan bantuan dan dukungan tersebut dapat dimaksimalkan untuk kepentingan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif salah satunya adalah inovasi pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia.

“Kami mengharapkan dukungan serta inovasi dari semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya melalui pembiayaan desa wisata. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan usaha pariwisata (naik kelas), yang diikuti dengan semakin majunya Desa Wisata, dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru,” katanya.