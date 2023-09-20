Angela Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya Beri Kejutan ke Puluhan Atlet Para Badminton Indonesia

CDM Indonesia untuk Asian Para Games 2023 Angela Tanoesoedibjo bersama Kevin Sanjaya mengunjungi di HTC Sukoharjo. (Foto: MPI/Romensy August)

WAMENPAREKRAF yang juga Chef de Mission (CDM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) Huangzhou China 2023 Angela Tanoesoedibjo memberi kejutan terhadap puluhan atlet para badminton yang tengah mengikuti pelatnas di Hartono Trade Center, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (20/9/2023) siang. Para atlet seketika semringah didatangi Angela Tanoe.

Angela Tanoe yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif bersama datang bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo, salah satu atlet badminton terbaik Indonesia.

Kedatangan Kevin Sanjaya sontak membuat para atlet terlihat gembira, pasalnya pada kunjungan pertamanya di HTC, 1 September 2023, para atlet meminta Angela Tanoe mendatangkan Kevin Sanjaya ke lokasi pelatnas.

"Hari ini saya datang tidak sendiri, spesial karena request ketika kunjungan saya yang pertama yaitu dengan Kevin Sanjaya," ujar Angela Tanoe saat diwawancarai.

Angela pun mengucapkan terima kasih kepada Kevin mengingat ia baru tiba di Indonesia kemarin sore sekitar pukul 16:00 WIB dan sudah berkenan datang ke pelatnas AiPG Cabor Badminton.

"Nanti sore kami pulang lalu Kevin akan ada kegiatan tentunya harus berlatih karena November akan bertanding," katanya.