Ngeri, Penumpang Tak Sengaja Rekam Momen Roda Pesawat Copot saat Take Off

BELUM lama ini sebuah video yang diunggah netizen asal Malaysia viral di media sosial. Klip itu menampilkan detik-detik salah satu roda pesawat terlepas saat pesawat hendak take off.

Bahkan, sesaat sebelum pesawat lepas landas atau take off, roda pesawat yang masih menyentuh aspal landasan pacu itu sempat mengeluarkan percikan api dan asap.

Salah satu roda tersebut kemudian benar-benar terlepas setelah pesawat mulai take off.

Setelah berhasil mengabadikan momen menegangkan tersebut, pria pemilik akun TikTok @azrisabrii itu lantas sempat menampilkan ekspresi wajahnya yang tegang karena kaget melihat momen yang tidak disengaja itu.

Iya juga tampak bingung harus melakukan apa karena pesawat telah lepas landas. Di keterangan unggahannya, ia juga sempat bertanya kepada netizen, apakah pemandangan tersebut merupakan kejadian yang normal.

(Foto: IG/@azrisabrii)

"Apakah ini normal?,” tulisnya dalam keterangan unggahan.

Video pria tersebut lantas viral dan telah ditonton hingga 7 juta lebih pengguna. Tak sedikit akhirnya yang dibuat penasaran dengan kondisi dan nasib pria tersebut bersama para penumpang lain yang ada di pesawat itu saat ini.

Tak sedikit juga dari mereka yang menyebut bahwa kondisi pria dan para penumpang di pesawat itu dalam kondisi selamat, mengingat secara logika, pria tersebut bisa mengunggah video menegangkan tersebut ke akun TikToknya.

Banyak juga dari netizen yang justru berseloroh dan malah titip salam kepada orang-orang yang sudah wafat.