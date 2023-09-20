Potret Sandiaga Uno Pakai Sarung di Bandara Qatar, Netizen: Minjem Dulu Pak buat Salat Jumat!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dan putra bungsunya, Sulaiman sedang berkunjung ke Qatar.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @sandiuno, keduanya terlihat sedang berjalan bersama di Bandara Doha, Qatar.

Namun penampilan Sandiaga kali ini berbeda dengan kunjungan ke negara lain. Ia terlihat keren mengenakan sarung berbahan kain wastra Indonesia.

Sarung yang dikenakan Sandi, berwarna biru dengan detail motif warna putih, hitam, dan emas. Kain ini dipadukan dengan kaos merah yang dibalut dengan jaket maroon. Tampilan ini begitu santai namun tetap membuatnya terlihat menawan.

Melalui kolom caption Instagram, Sandi berujar bahwa outfitnya kali ini dalam rangka komitmennya memperingati hari 'Selasa Bersarung'.

“Tiba di Doha, Qatar dengan mengenakan sarung. Ini sebagai wujud komitmen atas gerakan 'Selasa Bersarung' untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia,” tulis Sandi dalam caption Instagram @sandiuno, Rabu, 20 September 2023.

Sekadar informasi, saat ini sarung sedang diperjuangkan untuk lebih terkenal di pasar internasional seperti kain batik. Sarung merupakan salah satu fashion item yang nyaman dan cocok untuk digunakan oleh semua orang, baik perempuan maupun lelaki.

Selain itu, sarung juga cocok untuk menghadiri berbagai macam acara, formal maupun informal. Hal ini menandakan jika sarung sangat berguna dan mudah digunakan. Sayangnya, masih banyak yang menganggap sarung hanya untuk ibadah salat saja.

Untuk itu, gerakan Selasa Bersarung merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan sarung ke seluruh masyarakat dunia. Ketika sarung telah berhasil terkenal di pasar internasional, nantinya akan meningkatkan penjualan sarung dari Indonesia.