Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Banyak Untungnya, Ini 5 Manfaat Staycation yang Wajib Anda Ketahui!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:19 WIB
Banyak Untungnya, Ini 5 Manfaat <i>Staycation</i> yang Wajib Anda Ketahui!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

TAK melulu berlibur ke luar kota atau luar negeri, staycation juga bisa menjadi alternatif untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari.

Staycation merupakan momen berlibur ke tempat yang relatif dekat dengan rumah selama beberapa hari.

Saat melakukan staycation, Anda tidak perlu memesan tiket pesawat, ataupun kapal laut. Cukup pesan penginapan yang nyaman dekat dengan rumah lalu nikmati semua fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu, ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan kalau memilih jenis liburan yang satu ini. Lantas, apa saja? Simak artikel berikut ini!

5 Manfaat staycation:

1. Tidak Perlu Bawa Banyak Barang

Bagi Anda yang tidak suka packing, staycation rasanya akan jadi liburan yang harus sering-sering dilakukan. Ya, Anda tidak lagi harus susah-susah bongkar pasang barang-barang ke dalam koper.

Tidak perlu menarik koper sambil lari-lari mengejar pesawat. Cukup bawa pakaian dan keperluan sehari-hari seadanya dalam satu tas dan berangkat! Kalau memang ada yang tertinggal, Anda bisa kembali ke rumah dan ambil yang diperlukan. Praktis, kan?

2. Bisa Mengenal Lebih Dalam Kota Sendiri

Staycation bisa membawa Anda menjelajahi kota sendiri dan menunjukan tempat-tempat rekreasi yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Tentunya hal ini bisa mengurangi penat dalam waktu singkat.

Selain itu, staycation dapat dimanfaatkan juga untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti menjelajahi daerah yang belum Anda tahu di kota sendiri. Biasanya, daerah pinggir kota bisa menjadi lokasi yang menarik.

3. Tidak Pusing Menyusun Rencana Liburan

Manfaat lain staycation adalah tidak perlu pusing membuat rencana liburan. Anda juga bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Sebab, liburan singkat yang diperlukan tidak memakan waktu berhari-hari.

Dengan konsep staycation, membuat Anda berpikir tanpa rencana, tapi dapat membuat hati senang. Juga, waktu yang digunakan dapat bermanfaat dengan baik. Sangat fleksibel, Anda tidak perlu lagi dikejar-kejar jadwal yang telah disusun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement