Banyak Untungnya, Ini 5 Manfaat Staycation yang Wajib Anda Ketahui!

TAK melulu berlibur ke luar kota atau luar negeri, staycation juga bisa menjadi alternatif untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari.

Staycation merupakan momen berlibur ke tempat yang relatif dekat dengan rumah selama beberapa hari.

Saat melakukan staycation, Anda tidak perlu memesan tiket pesawat, ataupun kapal laut. Cukup pesan penginapan yang nyaman dekat dengan rumah lalu nikmati semua fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu, ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan kalau memilih jenis liburan yang satu ini. Lantas, apa saja? Simak artikel berikut ini!

5 Manfaat staycation:

1. Tidak Perlu Bawa Banyak Barang

Bagi Anda yang tidak suka packing, staycation rasanya akan jadi liburan yang harus sering-sering dilakukan. Ya, Anda tidak lagi harus susah-susah bongkar pasang barang-barang ke dalam koper.

Tidak perlu menarik koper sambil lari-lari mengejar pesawat. Cukup bawa pakaian dan keperluan sehari-hari seadanya dalam satu tas dan berangkat! Kalau memang ada yang tertinggal, Anda bisa kembali ke rumah dan ambil yang diperlukan. Praktis, kan?

2. Bisa Mengenal Lebih Dalam Kota Sendiri

Staycation bisa membawa Anda menjelajahi kota sendiri dan menunjukan tempat-tempat rekreasi yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Tentunya hal ini bisa mengurangi penat dalam waktu singkat.

Selain itu, staycation dapat dimanfaatkan juga untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti menjelajahi daerah yang belum Anda tahu di kota sendiri. Biasanya, daerah pinggir kota bisa menjadi lokasi yang menarik.

3. Tidak Pusing Menyusun Rencana Liburan

Manfaat lain staycation adalah tidak perlu pusing membuat rencana liburan. Anda juga bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Sebab, liburan singkat yang diperlukan tidak memakan waktu berhari-hari.

Dengan konsep staycation, membuat Anda berpikir tanpa rencana, tapi dapat membuat hati senang. Juga, waktu yang digunakan dapat bermanfaat dengan baik. Sangat fleksibel, Anda tidak perlu lagi dikejar-kejar jadwal yang telah disusun.