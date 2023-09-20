Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kembali Dibuka, Ratusan Pelancong Serbu Wisata Gunung Bromo Pascakebakaran

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:03 WIB
Kembali Dibuka, Ratusan Pelancong Serbu Wisata Gunung Bromo Pascakebakaran
Kondisi Gunung Bromo pasca-kebakaran (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 360 wisatawan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pascakebakaran hebat. Pada Selasa kemarin pembukaan perdana usai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinyatakan padam akhir pekan lalu.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar TNBTS, Septi Eka Wardhani mengatakan, sejauh ini hingga Selasa siang ada 360 wisatawan yang telah memesan tiket melalui laman tautan http://bookingbromo.bromotenggersemeru.org.

"Total 360 pengunjung, untuk yang 245 wisatawan domestik nusantara dan 115 wisatawan asing atau mancanegara," ucap Septi Eka.

Sementara itu, pada sistem pemesanan dan pengecekan barang-barang, Septi kembali mengingatkan agar pengunjung mengisi sesuai dengan apa yang dibawa dengan di sistem pemesanan online.

Termasuk beberapa aturan di sistem pemesanan online juga sudah ditekankan, kepada pengunjung.

Infografis Tips Liburan ke Bromo

"Dalam sistem booking online dan medsos kami, telah disampaikan aturan-aturan dalam beraktivitas di kawasan TNBTS," ucapnya.

Septi mengimbau agar wisatawan juga membaca papan-papan peringatan dan informasi yang sudah terpasang sejak pintu masuk, hingga jalur-jalur wisata yang dilalui oleh pengunjung.

"Mohon bisa dibaca, diperhatikan dan diikuti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh, dan tidak boleh dibawa ke dalam kawasan TNBTS," tegasnya.

Pihaknya tak menginginkan keteledoran wisatawan kembali berdampak pada kebakaran kawasan taman nasional. Sebab hal ini tentu tidak hanya merugikan wisatawan itu sendiri, tetapi masyarakat yang menggantungkan diri pada Wisata Gunung Bromo ini.

"Mohon bisa selalu waspada, dan menjadikan kebakaran kemarin sebagai pelajaran bagi kita bersama," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/406/3157697/salju_gunung_bromo-J3uD_large.jpg
Suhu Gunung Bromo Sentuh 0 Derajat Celcius, Salju Bermunculan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/406/3143365/wisatawan_tiongkok_di_bromo-ksrc_large.JPG
Long Weekend, Kawasan Wisata Bromo Digandrungi Wisatawan Tiongkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/406/3139463/gunung_bromo-H6lB_large.jpg
Perayaan Kasada 2025, Wisata Gunung Bromo Ditutup Selama 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/406/3108412/viral_wisata_gunung_bromo_macet_parah_pengunjung_keluhkan_2_jam_tak_bergerak-EUul_large.jpg
Viral Wisata Gunung Bromo Macet Parah, Pengunjung Keluhkan 2 Jam Tak Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/406/3099097/viral_lalu_lintas_di_gunung_bromo_padat_saat_libur_natal_wisatawan_antre_hingga_2_jam-HOKJ_large.jpg
Viral Lalu Lintas di Gunung Bromo Padat Saat Libur Natal, Wisatawan Antre hingga 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/406/3009534/imbas-kecelakaan-maut-jalur-wisata-bromo-akan-diperlebar-dan-ditambah-dinding-penahan-80hSt6tvtW.JPG
Imbas Kecelakaan Maut, Jalur Wisata Bromo Akan Diperlebar dan Ditambah Dinding Penahan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement