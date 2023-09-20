Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Kuliner Unik dan Aneh Khas Filipina, Seperti Apa Rasanya?

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:00 WIB
7 Kuliner Unik dan Aneh Khas Filipina, Seperti Apa Rasanya?
Kare-kare salah satu makanan khas Filipina yang unik. (Foto: Flickr/Travelmag.com)
FILIPINA memiliki beragam kuliner yang unik dan lezat. Bahkan ada yang kontroversial seperti balut yang tampilannya saja tak mengundang selera, tapi dipercaya bisa meningkatkan gairah seksual.

Kuliner Filipina terkenal dengan rasa manis, asin, asam, dan pedas. Bahkan cuka sering juga digunakan untuk menciptakan rasa yang khas.

Bagi Anda pecinta kuliner yang ingin mencari pengalaman unik, mencicipi kuliner Filipina bisa menjadi alternatif.

Berikut 7 makanan unik Filipina sebagaimana Okezone kutip dari laman Travelmag :

1. Balut

Balut merupakan salah satu kuliner unik Filipina. Hidangan ini terbuat dari telur bebek yang dibuahi dan masih dalam tahap perkembangan. Telur tersebut kemudian direbus hidup-hidup di dalam cangkangnya.

Hidangan ini memiliki rasa yang unik. Meskipun demikian, balut adalah hidangan yang kontroversial dan tampilannya tidak menggugah selera.

Balut

Makanan kontroversial ini dianggap sebagai “peningkat libido” atau “afrodisiak”, yang dapat meningkatkan gairah seksual.

2. Sinigang

Sinigang merupakan hidangan tradisional yang populer di Filipina. Hidangan yang satu ini adalah sup asam lezat yang dibuat dari sampalok (asam) dan potongan daging babi, yang direbus dengan santan.

Selain daging babi, Sinigang juga disajikan dengan daging sapi, udang, ikan, dan sayuran, seperti talas dan labu siam. Meskipun rasanya kuat, namun sup ini tetap ringan dan menyegarkan.

3. Kamaro

Kamaro merupakan hidangan unik Filipina yang mungkin terdengar menarik bagi sebagian orang, tetapi aneh bagi yang lain. Camilan yang biasa ditemukan di pinggir jalan ini terbuat dari jangkrik goreng. Kamaro sangat populer di wilayah Pampanga, Filipina, karena dianggap sebagai sumber protein.

Ilustrasi

 Kamaro (Flickr/travelmag.com)

Kamaro dibumbui dengan garam, lada, dan bawang putih, sehingga memiliki rasa gurih dan pedas.

4. Sisig

Sisig adalah salah satu hidangan yang sangat menggoda. Awalnya, hidangan ini sebagai hidangan sederhana di pinggir jalan, namun sisig kini menjadi salah satu ikon kuliner di Filipina.

Sisig terbuat dari daging babi, terutama kepala, perut, hati, yang dicampur dengan bawang bombay, cabai, dan jeruk kalamansi. Setelah semua bahan dicampur,

Biasanya sisig disajikan di atas kompor logam supaya tetap panas, dengan tambahan telur goreng diatasnya.

Halaman:
1 2
      
