Resep Bolu Kukus Ayam, Camilan Enak dan Bergizi

BAGI Anda yang hobi ngemil, bolu kukus ayam mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Kalau biasanya bolu kukus memiliki cita rasa manis, kali ini dibuat asin karena menggunakan ayam sebagai topping isiannya.

Makanan ini cocok dinikmati saat siang atau malam hari. Anda juga bisa menjadikan menu camilan ini untuk bekal sekolah atau kerja.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan resep bolu kukus ayam ala Chef Muhammad Affan yang enak dan bergizi. Berikut rangkumannya dari aktivitas Health Provider Ajinomoto, Kamis (21/9/2023).

Resep Bolu Kukus Ayam

Bahan:

100 gr Ayam Cincang

125 gr Tepung Terigu

3 btr Telur

50 gr Wortel

4 siung Bawang Merah

1 siung Bawang Putih

3 sdm Susu Kental Manis

¼ sdt Vanili

1 sdt Pelembut Kue

90 gr Gula Pasir

2 sdm Kecap Manis

½ sdt Merica

½ bks Masako rasa ayam

2 sdm Santan Kental

2 sdm Minyak Goreng

Cara membuat isian ayam

1. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan merica, sisihkan.

2. Potong wortel bentuk dadu, sisihkan.

3. Panaskan 1 sdm minyak goreng, masukkan bumbu halus, daging ayam cincang dan wortel, aduk hingga berubah warna, masukkan Masako rasa ayam dan kecap manis, aduk rata, angkat, sisihkan.