BAGI Anda yang hobi ngemil, bolu kukus ayam mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Kalau biasanya bolu kukus memiliki cita rasa manis, kali ini dibuat asin karena menggunakan ayam sebagai topping isiannya.
Makanan ini cocok dinikmati saat siang atau malam hari. Anda juga bisa menjadikan menu camilan ini untuk bekal sekolah atau kerja.
Nah kali ini MNC Portal akan membagikan resep bolu kukus ayam ala Chef Muhammad Affan yang enak dan bergizi. Berikut rangkumannya dari aktivitas Health Provider Ajinomoto, Kamis (21/9/2023).
Resep Bolu Kukus Ayam
Bahan:
100 gr Ayam Cincang
125 gr Tepung Terigu
3 btr Telur
50 gr Wortel
4 siung Bawang Merah
1 siung Bawang Putih
3 sdm Susu Kental Manis
¼ sdt Vanili
1 sdt Pelembut Kue
90 gr Gula Pasir
2 sdm Kecap Manis
½ sdt Merica
½ bks Masako rasa ayam
2 sdm Santan Kental
2 sdm Minyak Goreng
Cara membuat isian ayam
1. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan merica, sisihkan.
2. Potong wortel bentuk dadu, sisihkan.
3. Panaskan 1 sdm minyak goreng, masukkan bumbu halus, daging ayam cincang dan wortel, aduk hingga berubah warna, masukkan Masako rasa ayam dan kecap manis, aduk rata, angkat, sisihkan.