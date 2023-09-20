Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Ide Sarapan Pagi yang Praktis, Paling Sat-set dan Enak!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:40 WIB
5 Ide Sarapan Pagi yang Praktis, Paling Sat-set dan Enak!
Ide Sarapan Pagi yang Praktis,(Foto: Dok)
Sarapan dapat membantu kinerja seseorang dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan efektif. Namun, banyak orang yang tidak memiliki waktu luang di pagi hari. Makanya, ide sarapan pagi yang praktis kerap dicari.

Untungnya, Anda bisa mengikuti beberapa ide sarapan pagi yang praktis berikut ini. Nggak cuma bisa sat-set, rasanya juga enak! Cocok banget buat Anda yang memiliki aktivitas padat setiap harinya.

5 Ide Sarapan Pagi yang Praktis

1. Oatmeal

Oatmeal adalah makanan sarapan populer yang terdiri dari gandum dan cairan, seperti air, susu sapi, atau susu nabati. Penuh nutrisi dan serat, oat adalah salah satu makanan gandum paling bergizi yang bisa dikonsumsi seseorang.

      

