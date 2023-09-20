Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Jenis Ikan yang Dijadikan Sushi Jepang, Nomor 1 Ternyata Bukan Salmon

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:30 WIB
6 Jenis Ikan yang Dijadikan Sushi Jepang, Nomor 1 Ternyata Bukan Salmon
Jenis Ikan yang Dijadikan Sushi Jepang, (Foto: Stockking/Freepik)
A
A
A

JENIS Ikan yang Dijadikan Sushi Jepang bisa Anda ketahui lewat paparan di artikel ini. Sushi merupakan hidangan ikan khas Jepang yang disajikan secara mentah mau pun matang.

Hidangan terkenal asal Jepang ini sangat populer tidak hanya di negeri asalnya, bahkan juga disukai oleh orang-orang di berbagai belahan dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Cita rasanya yang segar dan khas dari ikan, ditambah soyou yang gurih dan wasabi pedas, bikin sushi ini digandrungi oleh banyak orang dari berbagai usia.

Namun, dari sekian banyak jenis ikan yang diolah menjadi sushi, ada beberapa ikan yang kerap dijadikan hidangan segar tersebut. Lantas, apa saja ikan yang sering dijadikan sushi di Jepang? Berikut Okezone rangkumkan jenis ikan tersebut, dilansir dari Japan Today, Rabu (20/9/2023)

1. Pacific Bluefin Tuna (Maguro): Ikan tuna tentu sudah tidak asing lagi di telinga sebab sering muncul sebagai opsi menu sushi. Namun, ternyata tidak sembarang tuna yang disukai oleh orang-orang Jepang. Orang Jepang biasanya suka maguro, khususnya bagian chutoro (bagian perut dan punggung) yang memiliki citarasa manis dan sedikit berlemak.

 BACA JUGA:

(Foto: Kimimasa Mayama / EPA/ NBC News)

2. Salmon (Sake): Ikan jenis ini juga tidak kalah populer ditemukan sebagai pilihan makan sushi. Ikan salmon memiliki tekstur yang lunak dan lembut sehingga banyak disukai oleh para wanita di Jepang. Biasanya, ikan ini dijadikan menu Salmon Nigiri yang merupakan bentuk hidangan sushi klasik di Jepang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
