HOME WOMEN FASHION

Tips Merawat Kain Batik agar Tidak Cepat Luntur, Perhatikan 3 Hal Ini

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:00 WIB
Tips Merawat Kain Batik agar Tidak Cepat Luntur, Perhatikan 3 Hal Ini
Cara merawat kain batik. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BATIK merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Hal ini menandakan jika batik sangatlah berharga.

Seperti diketahui kain batik dibuat melalui berbagai tahapan yang tidak mudah, sebab diperlukan ketelitian tinggi. Untuk itu, penting bagi pemilik batik untuk merawat kain yang dimiliki dengan baik dan benar agar warnanya tidak cepat luntur.

Perawatan kain batik ini juga berhubungan dengan harga batik yang tidak murah. Jangan sampai batik yang kita beli dengan harga yang cukup mahal cepat luntur dan sudah tidak indah lagi untuk dipakai. Dengan begitu, nantinya masa pemakaian batik jadi cuma sebentar saja. Hal ini tentu sangat disayangkan.

Untuk itu, berikut ini beberapa cara merawat batik agar tidak mudah luntur dari Budi Dwi Hariyanto selaku pendiri Rumah Batik Palbatu saat ditemui di gedung iNews, Selasa 19 September 2023.

Batik

1. Hindari pencucian menggunakan detergen

Berbeda dari kain lainnya, ternyata batik tidak boleh dicuci dengan detergen. Lantas, bagaimana jika kita ingin menghilangkan noda pada batik?

Hari menyarankan untuk mengganti detergen dengan sampo. Hal ini lantaran sampo menghilangkan lebih sedikit kandungan detergen di dalamnya. Walaupun demikian, sampo bisa bantu hilangkan debu serta bau parfum pada kain batik setelah digunakan.

"Dari dahulu sebenarnya kita disarankan nyucinya pakai lerak. Tapi seandainya sulit, kita bisa pakai sampo. Itu adalah salah satu solusinya," tutur Hari.

"Sebenarnya kalau mau pake deterjen boleh cuma hanya kualitasnya akan menurun si kain ini. Karena deterjen untuk menghilangkan noda. Sedangkan batik mulai dari kain putih, warna ini (pada batik) dianggap noda. Akhirnya perintah itu jadi suatu kekhawatiran warna-warna cepat pudar," tuturnya.

