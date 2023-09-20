Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Tante Ernie Foto Selfie, Senyumnya Manis Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:07 WIB
Potret Tante Ernie Foto Selfie, Senyumnya Manis Banget
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

TANTE Ernie nampaknya sudah bisa move on dari perceraiannya. Setelah lama vakum dari media sosial, dia pun mulai kembali mengunggah postingan di Instagram.

Memang, Tante Ernie dikenal sebagai salah satu selebgram yang penampilannya menyita perhatian publik. Melalui postingannya di instagram, wanita yang mendapat julukan 'Pemersatu Bangsa' ini kerap menunjukkan body goalsnya.

Lama tak muncul di Instagram, Tante Ernie kembali mengunggah foto terbarunya. Di foto ini dia terlihat selfie sambil memberikan senyum manisnya.

"Ternyata kok enak juga ya kaya begini?," tulis Tante Ernie seperti dikutip dari Instagram pribadinya. Penasaran seperti apa potret terbaru Tante Ernie saat foto selfie? Berikut ulasannya dari Instagram @himynameisernie.

Pakaian Ketat

Tante Ernie

Potret Tante Ernie saat foto selfie di rumahnya. Dia terlihat memakai inner hitam ketat dengan potongan rendah sehingga belahan dadanya begitu terlihat.

Tante Ernie juga memadukan busananya dengan outer berbahan silk warna abu-abu. Dia juga memakai aksesori kalung untuk mempercantik tampilannya.

"Tante penyemangatku," kata @ivan***

"Adem liatnya tan," komen @najib***

Pamer senyum manis

Tante Ernie

Di foto ini Tante Ernie terlihat begitu cantik dengan polesan makeup natural. Dia memakai lipstik warna pink yang membuatnya terlihat lebih fresh. Sementara itu, tampilan rambutnya digerai dengan model curly. Tak lupa Tante Ernie memberikan senyum manis ke kamera.

Halaman:
1 2
      
