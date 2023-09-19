Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Haru Reza Gladys, Dokter Kecantikan Tajir Kakak Ipar Siti Badriah yang Pernah Diusir dari Kontrakan

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:01 WIB
Kisah Haru Reza Gladys, Dokter Kecantikan Tajir Kakak Ipar Siti Badriah yang Pernah Diusir dari Kontrakan
Reza Gladys dokter kecantikan tajir kakak ipar Siti Badriah. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

POPULARITAS Reza Gladys sebagai dokter kecantikan sekaligus selebgram tengah melambung tinggi. Apalagi sosoknya juga dikenal sebagai kakak ipar dari penyanyi dangdut Siti Badriah.

Reza Gladys memang tidak mengira atas pencapaian yang didapatkannya saat ini. Dia mengawali proses semuanya dari nol bersama sang suami tercinta, Attaubah Mufid.

Mereka memutuskan menikah saat usia masih muda dan belum lulus kuliah dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Cimahi, Jawa Barat.

Lantaran sudah menikah, mereka memutuskan hidup mandiri meski harus tinggal di rumah kontrakan. Itu pun tidak mudah mereka lewati.

Reza

Selama mengaruhi hidup bersama, mereka pernah diusir karena belum membayar sewa kontrakan. Belum lagi harus berhadapan dengan debt collector lantaran suami harus berhutang untuk menutupi biaya hidup sehari-hari.

Kisah hidup perjuangan Reza Gladys bersama suami, diceritakan dalam sebuah video pendek yang menginspirasi saat momen peluncuran Dermagloss dengan bintang tamu penyanyi Rossa.

Reza Gladys sampai tidak bisa membendung airmata ketika ada salah satu staf Unjani yang menjadi saksi hidup kedua pasangan ini, didatangkan di atas panggung. Sebegitu besarnya rasa cinta sang suami untuk Reza Gladys, yang rela melakukan apa saja agar sang istri bahagia dan bisa lulus kuliah.

“Kita sama-sama kuliah di Unjani. Saya suka share, belajar bersama. Dia senior aku, selisih tiga tahun,” katanya kepada okezone.com di Hotel Langham, Jakarta, Senin (18/9/2023).

