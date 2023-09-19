Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Manfaat Membatik dari Edukasi hingga Terapi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:29 WIB
Manfaat Membatik dari Edukasi hingga Terapi
Morning Update. (Foto: MNC)
MEMBUAT batik bukan hanya bisa dilakukan oleh para pengrajin batik saja. Membatik kini dapat kita lakukan sendiri, salah satunya dengan mengunjungi Rumah Batik Palbatu di Jakarta. Namun, terkadang kita masih suka bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang kita dapat dari membatik? Bukankah lebih baik langsung membeli jadi?

Ternyata, tanpa disadari membatik memiliki segudang manfaat untuk tubuh kita. Mulai dari hiburan hingga proses terapi untuk menjadi lebih fokus. Untuk itu, membatik bukan suatu hal yang bisa disepelekan.

Lebih jelasnya, berikut ini sederet informasi tentang manfaat membatik untuk manusia menurut Budi Dwi Hariyanto saat ditemui di gedung iNews.

1. Hiburan

Membatik bisa jadi sarana hiburan untuk seluruh kalangan usia. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Cara ini bisa menghibur kita karena kita melakukan aktivitas unik dan menarik, berbeda dari aktivita sehari-hari. Tentu kita akan menjadi senang setelah membatik serta rasa penat pun hilang.

Hal tersebut bisa dirasakan dalam membatik karena kita akan merasakan ketenangan dalam menggambar di atas kain hingga melukis menggunakan malam pada kain batik.

Budi Dwi Hariyanto menyebutkan jika membatik bisa dilakukan mulai dari usia anak-anak. Ketika si anak dianggap terlalu muda untuk membatik dan belum bisa melakukan salah satu proses batik, maka orangtua bisa turun tangan membantunya.

"Enggak ada batasan umur. Kalaupun ada anak-anak yang kecil kelas 4 SD ke bawah kita minta pendampingnya dulu. Kita minta pendamping nyanting dulu, nanti anaknya yang mewarnai," kata Hari.

