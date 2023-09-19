Pevita Pearce Selfie Bare Face Bikin Netizen Langsung Heboh

PEVITA Pearce memang kerap mencuri perhatian netizen dengan penampilannya. Wajah cantik serta bentuk tubuh indah membuat Pevita cocok untuk menggunakan berbagai outfit.

Tak heran jika unggahan foto-fotonya di Instagram kerap mendapat banyak komentar netizen. Seperti baru-baru ini, Pevita pamer PAP di Instagram pribadinya. Postingannya itu untuk menyapa pengikutnya karena beberapa hari ini dia tak bisa unggah foto di media sosial.

"Test tes, udah beberapa hari ini aku nggak bisa upload di Instagram," tulis Pevita seperti dikutip dari Instagram @pevpearce, Selasa (19/9/2023).

Dalam foto itu, terlihat perempuan 31 tahun itu memakai tanktop warna biru tosca sambi, pose di dalam kamar mandi. Pevita tampil dengan rambut bob yang sedikit berantakan dengan wajah bare face.

Meski menunjukkan wajah polos tanpa makeup, namun kecantikan Pevita tetap terpancar. Dia pun pose menunjukkan wajah datar ke arah kamera.

Pada foto selanjutnya Pevita menunjukkan ekspresi ugly face sambil menopang pipinya. Meskipun ekspresinya seperti itu, namun kecantikan Pevita tak hilang. Dia justru terlihat sangat menggemaskan.