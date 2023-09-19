6 Potret Atlet Voli Cantik Karolina Goliat, Tampilannya Mirip Model

ATLET cantik Karolina Goliat merupakan seorang pemain bola voli andalan Belgia. Perempuan kelahiran 25 Oktober 1996 ini memiliki tinggi 189 cm dengan berat 79 kg, dan membuatnya dipercaya menajdi opposite hitter.

Atlet cantik ini telah menjadi bagian dari tim nasional pada World Grand Prix 2015, ia juga meraih beberapa medali saat turnamen klub seperti meraih medali emas pada French Cup 2018/19. Dia pun menjadi MVP pada Belgian Supercup 2013/14, best scorer pada Belgian Cup 2014/15 dan best middle blocker pada French Cup 2018/19.

Penampilannya yang mempesona saat di lapangan seringkali bikin penasaran penonton. Yuk intip potretnya yang dilansir dari Instagram @karolinagoliat.

Mirror selfie

Kali ini penampilan Karolina terlihat sangat santai dengan crop tanktop hitam dipadukan dengan outer putih dan wide pants. Rambut ikalnya yang diikat ponytail membuat tampilannya sangat menarik.

Mini dress kaos

Atlet cantik ini tampil santai dengan mini dress kaos kuning berlengan pendeknya. Ia juga mengenakan tas hitam shoulder serta rambutnya yang digerai menambah kesan manis dirinya.

Cewek mamba

Selanjutnya, Karolina terlihat tampil elegan saat menyambut awal tahun dengan pakaian hitamnya. Penampilannya kian mempesona dengan rambut bergelombang dan wajah naturalnya.