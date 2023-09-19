Ketahui Fungsi Air Purifier, Penjernih Udara Kaya Manfaat

Banyak yang penasaran dengan fungsi air purifier. Sebab, beberapa waktu belakangan banyak yang mengeluhkan polusi dan udara yang tak layak hirup di dalam rumah.

Air purifier adalah sebuah alat yang memiliki teknologi untuk membersihkan udara di dalam sebuah ruangan. Alat ini tidak sama dengan air conditioner (AC) yang mengeluarkan udara dingin. Air purifier justru mengeluarkan udara segar yang bebas dari kotoran.

Biasanya, air purifier telah dilengkapi dengan filter penyaring udara yang akan mengubah udara kotor menjadi lebih bersih. Alat satu ini disebut-sebut ampuh untuk menghilangkan virus, bakteri, dan kuman yang bertebaran di udara.

Fungsi Air Purifier

1. Menghilangkan Bakteri dan Bau Tidak Sedap

Fungsi Air purifier yang pertama adalah menghilangkan bakteri dan bau tidak sedap. Sebelum dipasarkan, air purifier harus lolos dalam serangkaian tes yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan alat dalam menghilangkan bau. Air purifier juga terbukti mampu membersihkan bakteri hingga virus di dalam rumah.