5 Pemimpin Negara yang Bucin dengan Istrinya, BJ Habibie hingga Shah Jahan

PEMIMPIN Negara yang Bucin dengan Istrinya, bisa Anda ketahui lewat artikel ini. Segala hal tentang seorang pemimpin negara memang menarik untuk dibahas, termasuk soal kisah cintanya.

Tidak hanya orang biasa saja, tapi seorang sosok pemimpin negara juga memiliki kisah cintanya masing-masing, semakin terkenal seseorang yang sudah menikah biasanya akan mudah terguncang rumah tangganya.

Keretakan rumah tangga biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, baik karena orang ketiga, kesibukan yang terlalu padat, atau pun sulitnya berkomunikasi. Walaupun begitu beberapa pemimpin negara ini dikenal dengan kebucinannya dan kesetiannya pada pasangannya.

Penasaran siapa saja sosok para pemimpin negara yang bucin dengan istrinya? Dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (19/9/2023) yuk simak paparannya berikut ini.

1. BJ. Habibie dan Ainun:

Habibie dan Ainun menikah pada tahun 1962, dan perjalanan kisah cinta mereka dipisahkan oleh maut. Semasa hidupnya, BJ Habibie hadir sebagai suami yang sangat setia bagi Ainun, begitu pun sebaliknya. Ketika Ainun divonis menderita kanker ovarium dan harus menjalani perawatan di Jerman, Habibie tak pernah meninggalkan Ainun hingga istrinya wafat pada Mei 2010.

(Pemimpin Negara yang Bucin dengan Istrinya, Foto: Istimewa)

Mantan Presiden RI satu ini, memang sangat terkenal dengan kesetiannya kepada sang istri. Kisah cinta mereka dipuja oleh banyak orang karena keromantisan dan kesetiannya sehingga diangkat ke layar lebar.

2. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono: Mantan Presiden RI yang ke-6 ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada sang istri, Ani Yudhoyono. Ani Yudhoyono selalu setia mendampingi SBY sejak SBY meniti karir di militer, hingga beralih ke dunia politik dan menjadi Presiden RI selama 2 periode.

(Pemimpin Negara yang Bucin dengan Istrinya, Foto: Istimewa)





Ketika Ani jatuh sakit dan harus dirawat dalam waktu yang lama di salah satu rumah sakit di Singapura, SBY setia mendampingi sang istri hingga naps terakhirnya. Sebagai simbol cinta mereka, SBY meresmikan pembukaan Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur.