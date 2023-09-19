5 Potret Chloe Emanuelle, Anak Asmirandah yang Cantik dan Mandiri

POTRET Chloe Emanuelle yang merupakan anak pasangan Asmirandah dan Jonas Rivanno. Adapun, keseharian anak berusia 2 tahun itu terlihat dalam akun instagramnya.

Selain itu, keduanya memilih nama tersebut karena memiliki makna mendalam. Chloe artinya yang bersinar, sedangkan Emmanuelle diambil dari Imanuel yang artinya Tuhan bersama kita. Van itu dalam bahasa Belanda artinya dari, sementara Wattimena itu dari marga Jonas.

Berikut potret Chloe yang semakin menggemaskan dilansir dari akun instagram @chloeemmanuellevanwattimena :

1. Sudah Bisa Cuci Mobil





Dalam video yang diunggah pada 17 September lalu memperlihatkan Chloe seperti anak mandiri. Dia mencuci mobil mainannya dengan sangat antusias.

" Rajinnya anak Mama Apakah ini efek dari punya Papa yang suka automotive?," tulis Asmirandah dalam captionnya.

2. Imutnya pakai baju kebaya





Dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agutus 2023, Asmirandah dan Jonas memilih pakaian spesial untuk anak perempuannya. Chloe mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rambut yang dikonde. Nampak, Chloe seperti wanita Jawa yang anggun.

" Dirgahayu Indonesia 78th," tulisnya.