Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Chloe Emanuelle, Anak Asmirandah yang Cantik dan Mandiri

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:00 WIB
5 Potret Chloe Emanuelle, Anak Asmirandah yang Cantik dan Mandiri
Potret Chloe Emanuelle (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Chloe Emanuelle yang merupakan anak pasangan Asmirandah dan Jonas Rivanno. Adapun, keseharian anak berusia 2 tahun itu terlihat dalam akun instagramnya.

Selain itu, keduanya memilih nama tersebut karena memiliki makna mendalam. Chloe artinya yang bersinar, sedangkan Emmanuelle diambil dari Imanuel yang artinya Tuhan bersama kita. Van itu dalam bahasa Belanda artinya dari, sementara Wattimena itu dari marga Jonas.

Berikut potret Chloe yang semakin menggemaskan dilansir dari akun instagram @chloeemmanuellevanwattimena :

1. Sudah Bisa Cuci Mobil

Chloe

Dalam video yang diunggah pada 17 September lalu memperlihatkan Chloe seperti anak mandiri. Dia mencuci mobil mainannya dengan sangat antusias.

" Rajinnya anak Mama Apakah ini efek dari punya Papa yang suka automotive?," tulis Asmirandah dalam captionnya.

2. Imutnya pakai baju kebaya

Chloe 2

Dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agutus 2023, Asmirandah dan Jonas memilih pakaian spesial untuk anak perempuannya. Chloe mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rambut yang dikonde. Nampak, Chloe seperti wanita Jawa yang anggun.

" Dirgahayu Indonesia 78th," tulisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155751/asmirandah-Cu8A_large.jpg
5 Potret Alami Asmirandah, Cantik Walau Tanpa Make Up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/611/2760023/6-potret-cantik-asmirandah-tanpa-makeup-bikin-jonas-rivano-makin-cinta-Xq83PuSfXg.jpg
6 Potret Cantik Asmirandah Tanpa Makeup, Bikin Jonas Rivano Makin Cinta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/15/611/2517105/gaya-imut-asmirandah-dandan-ala-gadis-90an-masih-kaya-abg-BwYFqWQhT6.jpg
Gaya Imut Asmirandah Dandan ala Gadis 90an, Masih Kaya ABG!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/25/612/2333870/ini-arti-nama-anak-pertama-asmirandah-dan-jonas-rivanno-DFfjUUwbvz.jpg
Ini Arti Nama Anak Pertama Asmirandah dan Jonas Rivanno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/02/194/2320214/potret-asmirandah-berfoto-cantik-di-bawah-langit-biru-jakarta-MG1UOHaLsy.jpg
Potret Asmirandah Berfoto Cantik di Bawah Langit Biru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/28/194/2285100/4-potret-asmirandah-pakai-dress-floral-inspirasi-bumil-tampil-cantik-9IaaeRsh5C.jpg
4 Potret Asmirandah Pakai Dress Floral, Inspirasi Bumil Tampil Cantik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement