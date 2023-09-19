Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tubuh Sehat dan Kuat, Ini Pentingnya Konsumsi Vitamin di Tengah Polusi Udara

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:50 WIB
Tubuh Sehat dan Kuat, Ini Pentingnya Konsumsi Vitamin di Tengah Polusi Udara
Pentingnya Konsumsi Vitamin, (Foto: Dok)
A
A
A

Pentingnya konsumsi vitamin secara rutin di tengah meningkatnya polusi memberikan dampak baik bagi tubuh. Selain memperbaiki sel yang rusak, mengonsumsi vitamin juga meningkatkan imunitas tubuh.

Vitamin adalah senyawa organik yang umumnya terdapat dalam sayur dan buah yang kita konsumsi. Vitamin juga bisa didapat dari ekstrak sayur dan buah-buahan dalam bentuk cair maupun kapsul.

Vitamin dan mineral diperlukan untuk menunjang kinerja organ tubuh kita sehari-hari. Selain itu, vitamin bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh.

Lantas, apa saja manfaat vitamin untuk tubuh? Simak pembahasan berikut ini.

Pentingnya Konsumsi Vitamin

Halaman:
1 2 3
      
