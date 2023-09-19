Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Baby Alva, Anak Ibnu Wardani dan Lalita Hutami yang Menggemaskan

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:30 WIB
5 Potret Baby Alva, Anak Ibnu Wardani dan Lalita Hutami yang Menggemaskan
Potret Baby Alva, (Foto: Instagram @ibnuwardani)
A
A
A

POTRET Baby Alva, tentunya menarik dan menyenangkan untuk dilihat. Pasalnya, anak dari pasangan Ibnu Wardani dan Lalita Hutami ini memang begitu menggemaskan dan tengah menarik banyak perhatian warganet.

Wajah imut dari baby Alva sering terlihat melalui unggahan akun sosial media milik Lalita Hutami maupun Ibnu Wardani. Putra pertama pasangan content creator tersebut memiliki nama lengkap Alvarazka Antarsukha Wardani yang lahir pada awal Juni 2023 dan sempat menjadi trending di sosial media saat kelahirannya.

Penasaran dengan potret imut dari baby Alva? Yuk simak informasi selengkapnya di bawah sini, dihimpun dari Instagram Lalita Hutami, @lalitahutami dan Ibnu Wardani @ibnuwardani, Selasa (19/9/2023)

1. Siap berenang: Pose menggemaskan dari baby Alva tengah memakai baju renang ala Korea, ditambah aksesories topi renang yang membuatnya semakin imut dengan pipi tembamnya.

 BACA JUGA:

(Potret Baby Alva, Foto: Instagram @ibnuwardani) 

2. Pakai baju adat: Ini potret betapa imutnya baby Alva saat melakukan pemotretan memakai balutan pakaian adat Jawa, beskap hitam lengkap dengan blangkon coklat.

(Potret Baby Alva, Foto: Instagram @ibnuwardani)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/629/3164938/franda-UCyW_large.jpg
5 Anak Artis yang Punya Nama Terpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035622/anak_artis_berhasil_masuk_ptn_ternama-nW8c_large.jpg
7 Anak Artis Masuk PTN Favorit, dari Metalurgi UI hingga Penerbangan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034796/aktor_indonesia_yang_ternyata_anak_artis_lawas-NfL0_large.jpg
7 Aktor Indonesia yang Ternyata Anak Artis Lawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025339/cavin_obrient_putra_sulung_yuni_shara-UJGx_large.jpg
Pesona Ganteng Cavin Obrient, Putra Sulung Yuni Shara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/612/3013369/lebih-pilih-homeschooling-untuk-anak-ini-alasan-inara-rusli-Wy66To77jM.jpg
Lebih Pilih Homeschooling untuk Anak, Ini Alasan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/194/2992236/inspirasi-outfit-lebaran-ala-dul-jaelani-simple-dengan-busana-putih-arNM0zCyni.jpg
Inspirasi Outfit Lebaran ala Dul Jaelani, Simple dengan Busana Putih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement