5 Potret Baby Alva, Anak Ibnu Wardani dan Lalita Hutami yang Menggemaskan

POTRET Baby Alva, tentunya menarik dan menyenangkan untuk dilihat. Pasalnya, anak dari pasangan Ibnu Wardani dan Lalita Hutami ini memang begitu menggemaskan dan tengah menarik banyak perhatian warganet.

Wajah imut dari baby Alva sering terlihat melalui unggahan akun sosial media milik Lalita Hutami maupun Ibnu Wardani. Putra pertama pasangan content creator tersebut memiliki nama lengkap Alvarazka Antarsukha Wardani yang lahir pada awal Juni 2023 dan sempat menjadi trending di sosial media saat kelahirannya.

Penasaran dengan potret imut dari baby Alva? Yuk simak informasi selengkapnya di bawah sini, dihimpun dari Instagram Lalita Hutami, @lalitahutami dan Ibnu Wardani @ibnuwardani, Selasa (19/9/2023)

1. Siap berenang: Pose menggemaskan dari baby Alva tengah memakai baju renang ala Korea, ditambah aksesories topi renang yang membuatnya semakin imut dengan pipi tembamnya.

(Potret Baby Alva, Foto: Instagram @ibnuwardani)

2. Pakai baju adat: Ini potret betapa imutnya baby Alva saat melakukan pemotretan memakai balutan pakaian adat Jawa, beskap hitam lengkap dengan blangkon coklat.

(Potret Baby Alva, Foto: Instagram @ibnuwardani)