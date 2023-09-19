Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pria Asal Demak Ini Minta Bantuan Damkar Gegara Cincin Nyangkut di Kemaluan, Netizen Heboh

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |23:00 WIB
Pria Asal Demak Ini Minta Bantuan Damkar Gegara Cincin Nyangkut di Kemaluan, Netizen Heboh
Cincin tersangkut di kemaluan pria ini. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

AKSI heroik Pemadam Kebakaran (Damkar) kembali menjadi sorotan. Kali mereka membantu seorang pria asal Demak, Jawa Tengah untuk melepaskan sebuah cincin yang menyangkut di kemaluannya

Berdasarkan akun media sosial X @Heraloebss, tim 3 Rescue Damkar Kota Semarang berhasil membantu melepaskan cincin dari kemaluan pria berinisial NS itu menggunakan gerinda mini. Proses pelepasan cincin tersebut berlangsung dramatis selama waktu 30 menit.

Sang pria terlihat pasrah lantaran cincin tersebut sudah tersangkut selama satu hari hingga membuat alat kelaminnya membengkak. Dalam video yang juga dibagikan terdengar nyaring suara gerinda yang memotong lempengan cincin yang keras. Sementara NS tampak lemah menghayati nasib malangnya.

Cincin menyangkut di kemaluan

"Awalnya NS memasang cincin di alat kelaminnya pada Minggu sore. Cincin monel gitu. Cincin itu akhirnya menyangkut dan tak bisa dilepas," tutur Komandan Tim 3 Rescue Damkar Kota Semarang, Abdul Rohma dikutip Selasa (19/9/2023).

Dikatakan oleh @Heraloebss, NS semula meminta pertolongan ke rumah sakit untuk melepaskan cincin dari kemaluannya. Namun pihak rumah sakit mengatakan harus dioperasi dan berisiko diamputasi.

NS yang ketakutan pun kemudian disarankan agar meminta bantuan Damkar. Saran tersebut kemudian dilakukan oleh NS dan akhirnya kemaluannya pun berhasil diselamatkan. Kabar ini kemudian mendapat beragam reaksi dari netizen. Tidak sedikit yang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh NS, namun banyak juga yang terhibur dengan nasib apes NS.

Halaman:
1 2
      
