Ada Taman Bermain Khusus Anjing di Tangerang, Dog Lover Wajib Merapat

PUSAT perbelanjaan biasanya didesain untuk hiburan manusia. Fasilitas yang disiapkan pun biasanya untuk memanjakan dan demi kenyamanan pengunjung manusia. Namun, berbeda dengan salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Tangerang ini yang menyediakan fasilitas untuk hewan peliharaan.

"Kami selalu berinovasi dalam memberikan hal baru bagi pengunjung. Setelah berinovasi dengan beragam aktivitas mulai dari kuliner, hiburan, hingga olahraga, kali ini kami menghadirkan Paws Dog Dream Park di Summarecon Mall Serpong," ujar Center Director Summarecon, Tommy.

Beragam fasilitas bisa dinikmati oleh pengunjung bersama dengan anjing peliharaan kesayangan dan dibuka mulai tanggal 16 September 2023. Seperti misalnya fasilitas grooming, dog daycare, dan dog hotel dari tenant Puppy Affair. Grooming tersedia untuk membilas, mengeringkan, dan styling setelah selesai bermain dan berenang.

"Ada juga dog daycare yaitu jasa penitipan anjing dengan membayar biaya per jam, dan dog hotel adalah jasa penginapan untuk anjing kesayangan. Selain itu, ada juga klinik khusus anjing dari tenant Pawlyclinic Indonesia," tutur Tommy.

Paws Dog Dream Park buka setiap hari mulai pukul 07.00 - 22.00 WIB, dengan harga tiket masuk Rp100.000 (weekday) dan Rp125.000 (weekend) untuk satu ekor anjing dan satu pendamping. Paws Dog Dream Park terdiri dari dua area taman bermain yang beralaskan rumput sintetis, serta dilengkapi dengan beragam fasilitas untuk anjing bermain, seperti kolam dan obstacles.