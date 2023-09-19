Kenapa Burung Bisa Terbang sedangkan Ayam Tidak Bisa Terbang?

MASIH banyak yang penasaran kenapa burung bisa terbang sedangkan ayam tidak bisa terbang? Pertanyaan menggelitik ini kerap memunculkan rasa ingin tahu, mengingat keduanya memiliki banyak kesamaan secara struktur tubuh.

Ayam juga memiliki sayap dan bulu halus, tetapi tidak bisa membuatnya terbang. Berbeda dengan burung lain dapat terbang tanpa hambatan.

Melansir dari Live Science, Selasa (19/9/2023), sebab burung bisa terbang sedangkan ayam tidak bisa terbang ternyata disebabkan oleh perbedaan massa otot tubuh mereka. Ayam peliharaan memiliki sayap yang lebih kecil dan massa tubuh yang lebih berat, sehingga sulit bagi mereka untuk terbang.

Otot terbang yang besar ini menghambat kemampuan terbang ayam. Sementara burung dapat terbang dengan baik karena memiliki rasio yang tepat antara massa tubuh dan luas sayapnya.

Menurut Michael Habib, seorang ilmuwan di University of Southern California dan Institut Dinosaurus di Museum Sejarah Alam Los Angeles County, proses domestikasi oleh manusia juga menjadi alasan kenapa ayam tidak bisa terbang.