Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Burung Bisa Terbang sedangkan Ayam Tidak Bisa Terbang?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |09:35 WIB
Kenapa Burung Bisa Terbang sedangkan Ayam Tidak Bisa Terbang?
Ilustrasi ayam yang tidak bisa terbang meskipun bersayap (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MASIH banyak yang penasaran kenapa burung bisa terbang sedangkan ayam tidak bisa terbang? Pertanyaan menggelitik ini kerap memunculkan rasa ingin tahu, mengingat keduanya memiliki banyak kesamaan secara struktur tubuh.

Ayam juga memiliki sayap dan bulu halus, tetapi tidak bisa membuatnya terbang. Berbeda dengan burung lain dapat terbang tanpa hambatan.

Melansir dari Live Science, Selasa (19/9/2023), sebab burung bisa terbang sedangkan ayam tidak bisa terbang ternyata disebabkan oleh perbedaan massa otot tubuh mereka. Ayam peliharaan memiliki sayap yang lebih kecil dan massa tubuh yang lebih berat, sehingga sulit bagi mereka untuk terbang.

Otot terbang yang besar ini menghambat kemampuan terbang ayam. Sementara burung dapat terbang dengan baik karena memiliki rasio yang tepat antara massa tubuh dan luas sayapnya.

Menurut Michael Habib, seorang ilmuwan di University of Southern California dan Institut Dinosaurus di Museum Sejarah Alam Los Angeles County, proses domestikasi oleh manusia juga menjadi alasan kenapa ayam tidak bisa terbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement