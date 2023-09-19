Tutorial Makeup Strawberry Girl ala Hailey Bieber yang Lagi Viral

ISTRI Justin Bieber, Hailey Bieber, baru-baru ini membuat video tutorial riasan bertema "Strawberry Girl". Makeup ini memang membuat tampilan seseorang lebih feminin.

Mengenakan riasan yang sebagian besar berwarna merah muda, Bieber membagikan tutorial singkat tentang bagaimana ia mendapatkan tampilan bercahaya ini, yang kemudian menjadi "tren riasan gadis stroberi" dan menjadikannya populer.

Seperti dilansir Gulf News, Nerissa Low, makeup artist sekaligus pendiri Liht Organics menjelaskan, untuk mengaplikasikan riasan strawberry, kulit harus cerah dan sehat.

Untuk memulainya, Anda bisa menggunakan alas bedak ringan. Selain itu, menurut Low Anda bisa menambahkan pelembap berwarna atau perona pipi untuk tampilan alami.

Gunakan stik kontur untuk membentuk dan memadukan efek matahari. Selanjutnya, aplikasikan concealer pada area yang membutuhkan coverage tambahan. Gunakan krim kontur pada tulang pipi, kelopak mata, dan dahi untuk efek tambahan, kata Low.

Bagian terpenting dari rutinitas ini adalah mengaplikasikan perona pipi berwarna berry. Disarankan, Anda pun menggunakan lipstik cair karena lebih mudah.

"Oleskan secukupnya ke pipi dan batang hidung Anda untuk mendapatkan warna berry yang menawan. Sempurnakan dengan highlighter berwarna krem untuk kilau halus,” kata Low.