Jangan Asal Pencet Jerawat, Dokter: Bisa Bikin Bopeng

JERAWAT masih jadi salah satu masalah utama kulit wajah yang dialami banyak orang. Biasanya masalah jerawat ini, satu paket dengan masalah lainnya yakni bopeng alias luka bekas jerawat.

Jangan langsung menyalahkan kulit jika muncul bopeng setelah melalui fase kulit berjerawat Perhatikan lagi, apakah cara penanganan Anda terhadap jerawat sudah tepat? Dijelaskan, dokter kecantikan dr. Tiffany Chang, sebenarnya bopeng pada kulit bisa dihindari.

Salah satu tips pencegahannya yakni dengan memberantas jerawat tersebut secepat mungkin.

"Sudah pasti (caranya), atasi jerawatnya sedini mungkin (agar tidak terjadi bopeng)," kata dr. Tiffany Chang, di iNews Tower, baru-baru ini.

Tapi jangan salah kaprah, maksudnya di sini mengatasi jerawat sedini mungkin bukan berarti Anda harus mengambil jalan pintas memencet jerawat, dengan memencet maksa jerawat supaya pecah sehingga seluruh isinya bisa keluar lebih cepat, dan bisa lebih cepat sembuh juga. Padahal, ditegaskan dr. Tiffany kenyataannya ketika memencet jerawat tidak seperti itu.