Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jangan Asal Pencet Jerawat, Dokter: Bisa Bikin Bopeng

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:30 WIB
Jangan Asal Pencet Jerawat, Dokter: Bisa Bikin Bopeng
Bahaya memencet jerawat, (Foto: Cookie_studio/Freepik)
A
A
A

JERAWAT masih jadi salah satu masalah utama kulit wajah yang dialami banyak orang. Biasanya masalah jerawat ini, satu paket dengan masalah lainnya yakni bopeng alias luka bekas jerawat.

Jangan langsung menyalahkan kulit jika muncul bopeng setelah melalui fase kulit berjerawat Perhatikan lagi, apakah cara penanganan Anda terhadap jerawat sudah tepat? Dijelaskan, dokter kecantikan dr. Tiffany Chang, sebenarnya bopeng pada kulit bisa dihindari.

Salah satu tips pencegahannya yakni dengan memberantas jerawat tersebut secepat mungkin.

"Sudah pasti (caranya), atasi jerawatnya sedini mungkin (agar tidak terjadi bopeng)," kata dr. Tiffany Chang, di iNews Tower, baru-baru ini.

Tapi jangan salah kaprah, maksudnya di sini mengatasi jerawat sedini mungkin bukan berarti Anda harus mengambil jalan pintas memencet jerawat, dengan memencet maksa jerawat supaya pecah sehingga seluruh isinya bisa keluar lebih cepat, dan bisa lebih cepat sembuh juga. Padahal, ditegaskan dr. Tiffany kenyataannya ketika memencet jerawat tidak seperti itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513/jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175445/jerawat-JHLr_large.jpg
Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172416/jerawat-g3HI_large.jpg
Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172413/jerawat-Odxc_large.jpg
5 Cara Ampuh Hempaskan Jerawat Bandel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155748/jerawat-03hi_large.jpg
5 Tips Mudah Menghilangkan Jerawat di Dahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155648/jerawat-T6Au_large.jpg
5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement