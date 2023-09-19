Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Makin Glowing, Sarwendah Ungkap Rahasia Perawatan Kulit Betrand Peto

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:48 WIB
Makin Glowing, Sarwendah Ungkap Rahasia Perawatan Kulit Betrand Peto
Betrand Peto. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEMULAI perjalanan hidup sebagai bocah viral, Bertrand Peto kini sudah menjadi entertainer besar. Memutuskan terjun ke dunia hiburan sejak 2019 lalu, kini karier Bertrand Peto makin mulus.

Sarwendah sebagai ibu angkatnya mengungkapkan, di balik mulusnya penampilan putranya akrab disapa Onyo itu mulai melakukan perawatan. Sehingga tak heran, bila penampilan dari Bertrand Peto makin glowing.

"Karena Onyo udah lumayan remaja, aku udah mulai bawa dia perawatan. Terus dia juga udah mulai perawatan jadi kalau emang misalnya dijaga, hasilnya makin kelihatan bagus," papar Sarwendah saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Istri Ruben Onsu ini menyebut, Onyo bukanlan melakukan perawatan rutin setiap bulannya, namun ia rutin mengonsumsi kolagen, selama beberapa tahun. Peristiwa ini, membuat remaja berusia 18 tahun makin terlihat sangat glowing.

"Perawatan nggak belum tentu, kalau minum kolagen emang dia tiap hari. Mungkin karena sudah bertahun-tahun lumayan kelihatan,"ucap Sarwendah.

"Pertamanya takut kalau perawatan kalau sekarang udah bisa sendiri karena udah lihat hasilnya," tambah dia.

Rutin melakukan perawatan, Sarwendah mengungkapkan kalau perawatan dilakukan putranya, lebih ke perawatan kulit. Pasalnya, melihat Onyo seringkali di make up saat manggung.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
