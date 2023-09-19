Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tutorial Latte Makeup Look yang Viral di TikTok

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |10:03 WIB
Tutorial Latte Makeup Look yang Viral di TikTok
Tips Makeup. (Foto: Freepik)
A
A
A

TIKTOK bukan hanya menjadi tempat untuk melihat video-video singkat. Banyak konten kreator yang membuat beberapa tips, termasuk tips untuk makeup.

Nah, belakangan ini, di sosial media dihebohkan dengan latte makeup look. Tidak seperti tren makeup sebelumnya, latte makeup look ini lebih fleksibel, cocok untuk segala warna kulit. Mulai dari yang kuning putih berseri hingga kecokelatan.

Mengutip dari REAL SIMPLE, latte makeup sendiri berarti merias wajah menjadi cantik dan hangat seperti secangkir latte yang lezat.  Rebecca Restrepo, seorang perias selebritis menuturkan, untuk mendapatkan look makeup ini, kita perlu mencampurankan produk makeup warna coklat dan emas untuk menghadirkan kehangatan dan dimensi pada kulit.

Selain membuat kulit lebih cantik dan menawan, Rebecca menyampaikan akan ada banyak lagi manfaat yang didapat dengan memakai latte makeup look ini. “Kulit berwarna latte, cantik selalu menjadi gaya, terutama di musim panas ketika semua orang ingin terlihat cantik setelah liburan, musim panas,” kata Restrepo.

Selain itu, penata rias selebriti, Tobi Henney menyampaikan, riasan warna coklat benar-benar cocok dipadukan dengan segala jenis pakaian atau tampilan fesyen, mulai dari acara sehari-hari atau acara-acara khusus.

Tampilannya juga menarik secara universal karena warna coklat bisa menjadi sejuk atau hangat dan memiliki kegelapan yang berbeda-beda sehingga dapat digunakan semua orang.

