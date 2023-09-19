Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Mengonsumsi Kolagen bagi Tubuh, Begini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |02:00 WIB
Manfaat Mengonsumsi Kolagen bagi Tubuh, Begini Penjelasan Dokter
Manfaat konsumsi minuman berkolagen. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI kulit sehat mulus dan bersinar tentunya menjadi dambaan setiap wanita. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh juga dapat menurun. Oleh karena itu, sebagian orang memilih untuk mengkonsumsi minuman kolagen agar dapat meningkatkan kadar kolagen dalam tubuh.

Seperti diketahui, suplemen dan minuman kolagen sedang jadi pembicaraan hangat di media sosial, minuman tersebut dianggap sebagai suplemen yang dapat memberikan banyak manfaat pada kulit. Hal itu pun dibenarkan oleh Ahli Dermatologist, dr. Pipim S. Bayasari, Sp. Dv.

“Efeknya bisa sedikit berbeda-beda pada tiap orang. Tapi pada umumnya kulit akan makin kenyal, bekas jerawat juga makin tersamarkan dan wajah akan terlihat makin glow up,” kata dr. Pipim, Rabu (20/9/2023).

Selain itu, adapun manfaat kolagen lainnya menurut Kemenkes yaitu :

Minuman Berkolagen

1. Mendukung elastisitas dan tingkat hidrasi kulit.

2. Meningkatkan tekstur kulit sehingga membuat kita awet muda.

3. Membantu meningkatkan mobilitas sendi.

4. Mendukung kesehatan pencernaan.

5. Memperoleh massa otot lebih banyak.

Dokter Pipim mengatakan mengkonsumsi minuman kolagen harus rutin dilakukan setiap hari selama minimal 30 hari untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066639/pemilik_seekor_anjing_harus_bayar_rp195_juta_pada_seorang_wanita_yang_hamil_kok_bisa-qOGJ_large.jpg
Pemilik Seekor Anjing Harus Bayar Rp195 Juta pada Seorang Wanita yang Hamil, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058583/jodie-grinham-hamil-7-bulan-saat-jadi-atlet-di-paralimpiade-2024-ini-yang-perlu-diperhatikan-8ZSK714zCb.jpg
Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/481/3054217/laura-basuki-beri-komentar-nyeleneh-soal-usia-kehamilan-3-semester-fQ0r6xl8f9.jpg
Laura Basuki Beri Komentar Nyeleneh soal Usia Kehamilan 3 Semester
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/481/3045288/syahrini-bantah-isu-hamil-palsu-unggah-momen-bersalin-putri-pertamanya-I566Mh618O.jpg
Syahrini Bantah Isu Hamil Palsu, Unggah Momen Bersalin Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/611/3043414/ibu_hamil-ctEG_large.jpg
Yuk Kenali Produk Perawatan Kulit yang Berbahaya untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042282/rizky-billar-sebut-lesti-kejora-sempat-alami-keguguran-sebelum-hamil-anak-kedua-wzI9oUFNTT.jpg
Rizky Billar Sebut Lesti Kejora Sempat Alami Keguguran Sebelum Hamil Anak Kedua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement