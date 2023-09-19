Manfaat Mengonsumsi Kolagen bagi Tubuh, Begini Penjelasan Dokter

MEMILIKI kulit sehat mulus dan bersinar tentunya menjadi dambaan setiap wanita. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh juga dapat menurun. Oleh karena itu, sebagian orang memilih untuk mengkonsumsi minuman kolagen agar dapat meningkatkan kadar kolagen dalam tubuh.

Seperti diketahui, suplemen dan minuman kolagen sedang jadi pembicaraan hangat di media sosial, minuman tersebut dianggap sebagai suplemen yang dapat memberikan banyak manfaat pada kulit. Hal itu pun dibenarkan oleh Ahli Dermatologist, dr. Pipim S. Bayasari, Sp. Dv.

“Efeknya bisa sedikit berbeda-beda pada tiap orang. Tapi pada umumnya kulit akan makin kenyal, bekas jerawat juga makin tersamarkan dan wajah akan terlihat makin glow up,” kata dr. Pipim, Rabu (20/9/2023).

Selain itu, adapun manfaat kolagen lainnya menurut Kemenkes yaitu :

1. Mendukung elastisitas dan tingkat hidrasi kulit.

2. Meningkatkan tekstur kulit sehingga membuat kita awet muda.

3. Membantu meningkatkan mobilitas sendi.

4. Mendukung kesehatan pencernaan.

5. Memperoleh massa otot lebih banyak.

Dokter Pipim mengatakan mengkonsumsi minuman kolagen harus rutin dilakukan setiap hari selama minimal 30 hari untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.