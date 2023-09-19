Inul Daratista Pernah Alami Muntah Darah, Benarkah Asam Lambung Jadi Pemicunya?

PENYANYI dangdut Inul Daratista belum lama ini curhat lewat akun Instagramnya bahwa dia mempunyai pengalaman hidup yang pahit. Akibatnya dia harus bernyanyi dari panggung ke panggung, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Inul mengatakan bahwa dirinya sampai merasakan muntah darah karena sakit lambung, namun semua itu Inul jalani dengan hati yang ikhlas bersama dengan Adam Suseno suaminya.

“Pernah kecelakaan pulang malam sampai semua gigi depanku habis, sampe muntah darah karena lupa makan sampe sakit lambung. Semua ikhlas kita jalani berdua,” tulis Inul, dikutip dalam akun Instagram miliknya @inul.d, Rabu (20/9/2023).

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Prof Zubairi Djoerban mengatakan muntah darah dapat terjadi akibat adanya luka di lambung, di pembuluh darah, atau di esofagus yang mengakibatkan penyakit hati menahun.

Pada muntah darah dari lambung juga biasanya memiliki warnanya cenderung kehitaman, dikarenakan sudah tercampur oleh asam lambung sehingga ada reaksi yang menyebabkan munculnya warna tersebut. Kondisi tersebut merupakan kondisi emergency atau darurat, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk memastikan penyebabnya.

“Tata laksananya diperlukan reaksi cepat,” kata Prof Zubairi.

Lalu bagaimana diagnosanya?

Menurut laman Healthline, untuk mendiagnosis penyebab muntah darah, dokter akan memulai dengan menanyakan pertanyaan tentang gejala yang dialami. Lalu kemungkinan dokter akan melakukan endoskopi bagian atas untuk melihat kedalam saluran pencernaan, yang mana selanjutnya dokter melakukan tes darah untuk memeriksa jumlah darah, untuk menilai jumlah darah yang hilang.